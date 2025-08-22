Precios de los combustibles a partir del lunes en Honduras

La Secretaría de Energía (SEN) anunció este viernes la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigor a partir del lunes 25 de agosto de 2025, reflejando una ligera rebaja en la mayoría de carburantes.
En Tegucigalpa, la gasolina súper pasará a costar L102.60 por galón, tras una disminución de 19 centavos, mientras que la regular se ubicará en L94.88, con una leve rebaja de 6 centavos, la cual mantiene subsidio por parte del Gobierno.
El queroseno experimentará una reducción de L1.09, quedando en L75.24 por galón, y el diésel bajará L1.25, para fijarse en L 88.18, también bajo subsidio estatal.
El gas licuado vehicular disminuirá 27 centavos, alcanzando L45.51, mientras que el GLP doméstico se mantendrá subsidiado en L238.13.
Precios en San Pedro Sula
En San Pedro Sula, los precios también reflejarán rebajas. La gasolina súper costará L100.15, tras una baja de 21 centavos, y la regular se fijará en L92.43, con una reducción de 8 centavos bajo subsidio.
El queroseno disminuirá L1.11, quedando en L72.78, y el diésel bajará L1.28, para costar L85.71.
El GLP vehicular presentará la misma rebaja de 27 centavos, situándose en L 41.98, mientras que el GLP doméstico permanecerá subsidiado en L216.99.
Con esta nueva estructura, las autoridades señalan que los subsidios aplicados al diésel, la gasolina regular y el GLP doméstico buscan aliviar el impacto económico en los hogares hondureños y en sectores productivos.