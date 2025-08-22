Precios de los combustibles a partir del lunes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Energía (SEN) anunció este viernes la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigor a partir del lunes 25 de agosto de 2025, reflejando una ligera rebaja en la mayoría de carburantes. En Tegucigalpa, la gasolina súper pasará a costar L102.60 por galón, tras una disminución de 19 centavos, mientras que la regular se ubicará en L94.88, con una leve rebaja de 6 centavos, la cual mantiene subsidio por parte del Gobierno.

El queroseno experimentará una reducción de L1.09, quedando en L75.24 por galón, y el diésel bajará L1.25, para fijarse en L 88.18, también bajo subsidio estatal. El gas licuado vehicular disminuirá 27 centavos, alcanzando L45.51, mientras que el GLP doméstico se mantendrá subsidiado en L238.13.

Precios en San Pedro Sula