Fuertes lluvias en Honduras hoy lunes 13 de octubre por vaguada y disturbio tropical

San Pedro Sula

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este lunes 13 de octubre continuará la presencia de una vaguada en superficie que incrementará su influencia sobre Honduras, debido a la cercanía de un disturbio tropical en el océano Pacífico. De acuerdo con el pronóstico, este fenómeno estará ingresando humedad y viento desde el Pacífico, los cuales convergerán con los del mar Caribe durante las horas de la tarde y noche, generando lluvias y chubascos de moderados a localmente fuertes acompañados de actividad eléctrica.

Las precipitaciones afectarán la mayor parte del país, aunque se prevé que las más intensas se concentren en las regiones del suroccidente, centro, oriente y sur, donde podrían registrarse acumulados de lluvia cercanos a los 80 milímetros y máximos de hasta 120 milímetros. Copeco recomendó a la población tomar precauciones ante posibles deslizamientos, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como anegamientos en zonas urbanas y rurales vulnerables. Asimismo, la institución mantiene vigilancia sobre la evolución del disturbio tropical en el Pacífico, que podría seguir aportando humedad durante los próximos días.

Alertas por lluvias