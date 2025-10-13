  1. Inicio
Fuertes lluvias en Honduras hoy lunes 13 de octubre por vaguada y disturbio tropical

Copeco pronostica acumulados de hasta 120 milímetros de lluvia en las regiones suroccidente, centro, oriente y sur de Honduras.

Copeco recomienda a la población tomar precauciones ante posibles deslizamientos, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como inundaciones en zonas vulnerables.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este lunes 13 de octubre continuará la presencia de una vaguada en superficie que incrementará su influencia sobre Honduras, debido a la cercanía de un disturbio tropical en el océano Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, este fenómeno estará ingresando humedad y viento desde el Pacífico, los cuales convergerán con los del mar Caribe durante las horas de la tarde y noche, generando lluvias y chubascos de moderados a localmente fuertes acompañados de actividad eléctrica.

Extienden Alerta Roja en cuatro departamentos y mantienen 10 más bajo vigilancia por lluvias

Las precipitaciones afectarán la mayor parte del país, aunque se prevé que las más intensas se concentren en las regiones del suroccidente, centro, oriente y sur, donde podrían registrarse acumulados de lluvia cercanos a los 80 milímetros y máximos de hasta 120 milímetros.

Copeco recomendó a la población tomar precauciones ante posibles deslizamientos, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como anegamientos en zonas urbanas y rurales vulnerables.

Asimismo, la institución mantiene vigilancia sobre la evolución del disturbio tropical en el Pacífico, que podría seguir aportando humedad durante los próximos días.

Alertas por lluvias

La entidad de contingencias extendió la alerta roja por 24 horas más para los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, debido a las fuertes lluvias que continúan afectando gran parte del país.

La institución amplió la alerta amarilla para Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque, sumándose ahora El Paraíso a este nivel de vigilancia.

En tanto, los departamentos de Copán, Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho se mantienen en alerta verde, a partir de las 12:00 del mediodía de este domingo 12 de octubre de 2025, por un período de 24 horas.

