Onda tropical dejará abundantes lluvias este martes en Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Cenaos pronosticó que una onda tropical ingresará al país, generando condiciones inestables en gran parte del territorio nacional. El fenómeno provocará lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas aisladas.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó sobre las condiciones del clima que predominarán este martes 12 de agosto de 2025 en Honduras.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones serán débiles a moderadas en la mayoría de las regiones, aunque no se descartan que estas precipitaciones sean de mayor intensidad en algunas zonas.

Copeco detalló que los mayores acumulados de lluvia se registrarán en el oriente, centro, sur y suroccidente del país, donde podrían darse saturaciones de agua temporales en áreas de alta vulnerabilidad.

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones ante la posibilidad de deslizamientos en sectores montañosos y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

En zonas urbanas, las lluvias más intensas podrían provocar inundaciones en calles y avenidas.

Copeco también advirtió a los pescadores y transportistas marítimos que, debido a la actividad atmosférica y a las posibles ráfagas de viento asociadas a la onda tropical, el oleaje alcanzará de 1 a 3 pies en litoral Caribe.

