Temperaturas de hasta 40°C marcarán este viernes en Honduras

El territorio hondureño tendrá este viernes 31 de julio condiciones mayormente secas y cálidas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico proporcionado por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
Sin embargo, durante la tarde se prevé el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, lo que favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles de manera dispersa en algunas regiones del país.
Las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores del nororiente de Honduras, mientras que en el noroccidente se esperan lluvias débiles y muy aisladas. En el resto del territorio nacional predominarán los cielos con poca nubosidad y temperaturas elevadas.
Según el pronóstico, las temperaturas más altas se registrarán en los departamentos de Valle y Choluteca, con máximas de hasta 40 grados Celsius. También se esperan valores elevados en Cortés, donde el termómetro podría alcanzar los 34 grados, y en Comayagua con máximas de 33 grados.
En zonas como Olancho, Santa Bárbara y La Paz se pronostican temperaturas máximas cercanas a los 32 grados Celsius, mientras que en Atlántida, Yoro, Colón, Islas de la Bahía y otros sectores del litoral se mantendrán alrededor de los 31 grados.
Para Francisco Morazán, El Paraíso, Lempira, Ocotepeque, Gracias a Dios y Copán se estiman máximas entre 30 y 31 grados Celsius, mientras que las temperaturas más frescas se presentarán en Intibucá, con una máxima de 24 grados.
Prevalecerán condiciones secas sobre la mayor parte del territorio nacional. Por la tarde el transporte de humedad del mar Caribe generará lluvias y chubascos débiles dispersos sobre el nororiente y precipitaciones débiles muy aisladas en el noroccidente. pic.twitter.com/Z8Cqs3iFeh— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) July 31, 2026
Los acumulados de lluvia serán bajos. Los mayores registros previstos corresponden a Gracias a Dios y Cortés, con hasta 5 milímetros de precipitación, seguido de Olancho, Copán y Atlántida con valores cercanos a 3 milímetros.
Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante posibles lluvias pasajeras en las zonas donde se pronostican chubascos débiles.