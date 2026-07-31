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Temperaturas de hasta 40°C marcarán este viernes en Honduras

Honduras tendrá un viernes cálido con temperaturas de hasta 40 grados y lluvias débiles en algunas regiones debido al ingreso de humedad del Caribe

Temperaturas de hasta 40°C marcarán este viernes en Honduras

Honduras tendrá condiciones secas y cálidas este viernes, con lluvias débiles en algunas zonas.
Cortés, Honduras.

El territorio hondureño tendrá este viernes 31 de julio condiciones mayormente secas y cálidas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico proporcionado por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Sin embargo, durante la tarde se prevé el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, lo que favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles de manera dispersa en algunas regiones del país.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores del nororiente de Honduras, mientras que en el noroccidente se esperan lluvias débiles y muy aisladas. En el resto del territorio nacional predominarán los cielos con poca nubosidad y temperaturas elevadas.

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Según el pronóstico, las temperaturas más altas se registrarán en los departamentos de Valle y Choluteca, con máximas de hasta 40 grados Celsius. También se esperan valores elevados en Cortés, donde el termómetro podría alcanzar los 34 grados, y en Comayagua con máximas de 33 grados.

En zonas como Olancho, Santa Bárbara y La Paz se pronostican temperaturas máximas cercanas a los 32 grados Celsius, mientras que en Atlántida, Yoro, Colón, Islas de la Bahía y otros sectores del litoral se mantendrán alrededor de los 31 grados.

Para Francisco Morazán, El Paraíso, Lempira, Ocotepeque, Gracias a Dios y Copán se estiman máximas entre 30 y 31 grados Celsius, mientras que las temperaturas más frescas se presentarán en Intibucá, con una máxima de 24 grados.

Los acumulados de lluvia serán bajos. Los mayores registros previstos corresponden a Gracias a Dios y Cortés, con hasta 5 milímetros de precipitación, seguido de Olancho, Copán y Atlántida con valores cercanos a 3 milímetros.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante posibles lluvias pasajeras en las zonas donde se pronostican chubascos débiles.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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