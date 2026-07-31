Temperaturas de hasta 40°C marcarán este viernes en Honduras

Cortés, Honduras.

El territorio hondureño tendrá este viernes 31 de julio condiciones mayormente secas y cálidas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico proporcionado por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Sin embargo, durante la tarde se prevé el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, lo que favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles de manera dispersa en algunas regiones del país.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores del nororiente de Honduras, mientras que en el noroccidente se esperan lluvias débiles y muy aisladas. En el resto del territorio nacional predominarán los cielos con poca nubosidad y temperaturas elevadas.