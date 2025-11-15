Violencia contra las mujeres en Honduras: van más de 220 muertes en 2025

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La violencia contra las mujeres es considerada una "pandemia" en Honduras, con más de 220 muertes en lo que va de año, y frenar tanta criminalidad exige respuestas que prioricen la prevención, la protección y el acceso efectivo a la justicia, advirtieron feministas y defensoras de derechos humanos. "La pandemia contra las mujeres es sumamente grave en Honduras", donde se registraron 223 asesinatos en lo que va de 2025, dijo Ana Ruth García, coordinadora de la organización feminista 'Ecuménicas por el Derecho a Decidir'.

García señaló que el 97% de las mujeres asesinadas fueron atacadas por sus parejas sentimentales, un patrón que evidencia el "odio basado en género" que hay detrás de los femicidios. "La máxima expresión de la violencia es el odio a las mujeres y el femicidio", agregó, además de denunciar las "debilidades y falencias" del sistema judicial, al que calificó de "código penal de la impunidad".

Endurecer penas contra agresores

García exigió reformas urgentes para endurecer las penas contra los agresores, incluyendo sanciones "contundentes como la cadena perpetua", con el objetivo de disuadir la violencia contra las mujeres. Señaló además que la violencia de género "se alimenta" de la impunidad, la desigualdad económica, la falta de acceso a la justicia, de patrones culturales machistas arraigados o de la influencia de ciertos códigos religiosos. "Somos uno de los países más religiosos de América Latina y el Caribe, e irónicamente el más violento", matizó García, para quien la religión está "influyendo mucho" en la violencia de género debido a los "códigos brutales de sumisión y opresión hacia las mujeres". Según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), una mujer es asesinada cada 36 horas en el país, dato que se tradujo en 240 muertes violentas de féminas en 2024.

Violencia de género normalizada