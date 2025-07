Centros de niñez en Honduras carecen de personal clave, revela censo de Senaf

Tegucigalpa, Honduras

El censo indica que los centros de cuidado cuentan con 2,963 trabajadores; sin embargo, el 64% de ellos no dispone de trabajadores sociales, el 60% carece de personal médico y el 41 % no cuenta con psicólogos. Además, el 50% de los centros no tiene docentes.

La presencia mínima de profesionales especializados para atender situaciones de trauma, violencia, abandono o problemas emocionales de los menores es uno de los problemas más urgentes, según expertos.

El personal que debería garantizar entornos seguros y saludables para estos menores es, sencillamente, insuficiente.

Wilmer Vásquez, director de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (Coiproden), manifestó que existe una gran preocupación al respecto.

“Estamos hablando de que más del 60% de los centros no cuentan con trabajadores sociales, psicólogos ni docentes. Esta es una debilidad que tienen las organizaciones y refleja la falta de recursos con los que trabajan las organizaciones no gubernamentales, o sea, las Irca”, expresó.

Para mitigar esta problemática, resulta fundamental implementar abordajes psicosociales e integrales, acompañados de estrategias de conexión y arraigo familiar.

El censo recomienda asignar suficientes recursos técnicos y financieros para la implementación de una estrategia institucional que fortalezca las capacidades de protección a la niñez en cuidado alternativo.

“Ahora, con este censo, se debe crear una estrategia de intervención y acompañamiento por parte de la institución rectora, en este caso la Senaf, para verificar qué instituciones cuentan con políticas de atención a la niñez y estrategias con enfoque de derechos de la niñez”, añadió Vásquez.