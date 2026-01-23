Carlos Ledezma: "La gente quiere tranquilidad, certidumbre y resultados"

Tegucialpa.

El diputado Carlos Ledezma, quien funge como secretario de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, afirmó que el nuevo periodo legislativo arranca bajo una lógica diferente a la del pasado, en la que el diálogo y la búsqueda de acuerdos serán obligatorios. A su juicio, el resultado de las elecciones del 30 de noviembre dejó un mensaje directo de la ciudadanía: ningún partido recibió mayoría absoluta, por lo que las fuerzas políticas están llamadas a construir consensos.

"El pueblo fue sabio, no entregó el poder a un solo partido, nos mandó a sentarnos, dialogar y entendernos. La gente quiere tranquilidad, certidumbre y resultados", expresó el congresista, al señalar que la población espera un Legislativo enfocado en soluciones y no en confrontaciones. Ledezma consideró que la elección de la directiva provisional, realizada el 21 de enero, fue una primera muestra de ese nuevo clima político. Además, adelantó que la junta directiva en propiedad será integrada por representantes de cuatro partidos, lo que —dijo— marcaría un hecho inédito en la dinámica parlamentaria del país. El legislador subrayó que el desafío es que el Congreso 2026-2030 deje una imagen positiva, en contraste con la legislatura anterior, a la que calificó como la peor desde 1982 por los conflictos internos y la falta de entendimientos entre bancadas.