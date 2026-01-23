Walter Perdomo, alcalde de Villanueva: “Esperamos que Nasry Asfura no mire colores políticos”

Villanueva, Honduras

Este viernes 23 de enero de 2025 se realiza el primer Cabildo Abierto del año, en el que se presenta la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2025 y se detallan los proyectos de desarrollo local previstos para el nuevo período. El alcalde de Villanueva, Walter Perdomo, manifestó a LA PRENSA que entre los principales logros de su gestión destaca el fortalecimiento del servicio de salud, con una cobertura de atención para 5,000 habitantes por unidad de salud; la construcción de más de 1,200 viviendas; y la creación de condiciones para que la empresa privada genere empleo.

En ese sentido, aseguró que el municipio avanza en la recuperación de los 10,000 empleos perdidos en la industria maquiladora, de los cuales ya se han recuperado 2,500 puestos de trabajo. “Estos cuatro años estamos enfocados en infraestructura, ordenamiento urbano y ordenamiento territorial, sin apartarnos del desarrollo humano, un gobierno abierto y un gobierno digital”, declaró Walter Perdomo, alcalde de Villanueva.

Walter Perdomo es doctor de profesión y militante del Partido Liberal. En las elecciones municipales obtuvo aproximadamente el 46.76 % de los votos, resultado que le permitió asegurar un nuevo mandato tras haber servido previamente durante cuatro períodos. "Esperamos que don Nasry Asfura sea de esos gobiernos que no miren colores políticos. Quiero recordarles que él fue alcalde y sabe lo que es una alcaldía, y quiero que sepa que en Villanueva jamás hemos tenido un gobierno amigo", expresó Perdomo, al referirse a la expectativa de recibir apoyo del Gobierno Central, pese a no pertenecer al mismo partido político.

Con más de 24 años de experiencia en la política local, Perdomo ha desempeñado cargos como regidor y vicealcalde antes de asumir la titularidad de la municipalidad. Durante su gestión como alcalde de Villanueva, Walter Perdomo ha centrado sus proyectos en infraestructura vial, servicios básicos, salud y educación. Al iniciar su nuevo mandato en 2026, ha priorizado la modernización urbana y la sostenibilidad de los recursos.