Gricely Navarro asume como alcaldesa en Tomalá y el liderazgo femenino sigue

Lempira, Honduras

Tomalá, Lempira tiene rostro de mujer. El municipio volvió a marcar un precedente en la política local al celebrar la investidura de una nueva alcaldesa. En una emotiva ceremonia realizada en el parque central del municipio, la doctora Gricely Suyapa Navarro López recibió la banda y el bastón de mando de manos de la licenciada en enfermería Esperanza López Cartagena. El acto no fue una simple transición administrativa, representó un hecho histórico en un país donde la mayoría de alcaldías son dirigidas por hombres y la participación femenina en cargos municipales sigue siendo limitada. Sin embargo, Tomalá ha demostrado un camino distinto: durante los últimos 12 años estuvo gobernado por una mujer y ahora vuelve a depositar su confianza en otra.

La alcaldesa saliente, Esperanza López Cartagena, se despidió de su pueblo tras tres períodos consecutivos al frente del gobierno municipal desde el 2014 hasta el 2026. Originaria de Guarita, Lempira, es madre de Leonardo David López Mejía y Teresa Alejandra Mejía López.

En su trayectoria política y social destacan cargos como directora nacional del programa Escuela Saludable, diputada suplente durante dos períodos y ahora nuevamente electa como diputada suplente por el Partido Nacional de Honduras. Habitantes del municipio y compañeros de partido la describen como una mujer firme, comprometida con su labor y reconocida por su humildad y vocación de servicio hacia los sectores más necesitados. El relevo municipal quedó en manos de otra profesional ampliamente conocida en la zona. La nueva alcaldesa de Tomalá, Gricely Navarro, de 38 años, es doctora en Cirugía Dental y se ha desempeñado como coordinadora del programa presidencial Vida Mejor, además de prestar servicio en el Centro de Salud local, experiencia que impulsó su cercanía con la población. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.