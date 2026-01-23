¿Quién será el jefe de bancada del Partido Libre?

A pocas horas de que el Congreso Nacional elija su Junta Directiva en propiedad, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Marco Ramiro Lobo, respondió una de las preguntas que más expectativa genera en el nuevo período legislativo: ¿quién asumirá la jefatura de bancada de Libre y bajo qué esquema se tomará esa decisión?
Ramiro Lobo, entrevistado en la antesala de esta jornada clave, dejó claro que Libre mantiene una postura firme frente al proceso para definir la directiva del Legislativo: no participarán en la elección de la Junta Directiva en propiedad.
Según explicó, la decisión responde a una posición política definida del partido, que opta por mantenerse al margen de lo que calificó como un esquema bipartidista que, a su criterio, marcará la conducción del país durante los próximos cuatro años.
En ese contexto, Lobo subrayó que Libre enfocará su rol en una oposición con identidad propia, dejando claro que el respeto hacia su bancada será determinante en la forma en que se relacionen con la nueva conducción del Congreso Nacional.
Mientras tanto, dentro de Libre aún no hay una definición formal sobre quién asumirá la jefatura de bancada, un tema que ha generado expectativa tanto dentro como fuera del hemiciclo legislativo; sin embargo, hay algunos nombres que figuran como posible jefe de bancada.
El legislador explicó que, por ahora, la bancada está siendo dirigida bajo un esquema temporal de coordinación colectiva, a la espera de que se supere el proceso de instalación de la nueva legislatura y se genere un ambiente político más estable.
Será hasta después de la elección de la Junta Directiva en propiedad y una vez iniciada oficialmente la primera sesión legislativa cuando Libre tome la decisión sobre quién coordinará su bancada en el Congreso Nacional.
De manera transitoria, la bancada está siendo coordinada por un grupo de diputados con mayor experiencia parlamentaria, entre ellos Eduardo Casaña, Fabricio Sandoval, Hugo Noé Pino, Angélica Smith y Ronald Panchamé.
Lobo detalló que esta comisión de voceros fue designada de común acuerdo entre la dirección nacional del partido, su junta directiva y la bancada, con el objetivo de garantizar una postura unificada durante este período de transición.
En cuanto al futuro jefe de bancada, el diputado adelantó que probablemente será uno de los legisladores con dos o más períodos en el Congreso, aunque insistió en que no se trata de una competencia interna ni de un tema de confrontación.
El parlamentario también advirtió que Libre mantendrá una oposición firme si no se respeta a su bancada, pero aseguró que, si existe apertura y reconocimiento institucional, estarán dispuestos a ejercer una oposición constructiva y patriótica.
Por ahora, confirmó que la coordinación política de la bancada recae directamente en la dirigencia nacional del partido, encabezada por José Manuel Zelaya y Rixi Moncada.