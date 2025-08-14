A cárcel de Támara envían a los acusados de planificar el asesinato de Mel Zelaya

A la cárcel de Támara fueron enviados Arcadio Corrales, Perfecto de Jesús Enamorado y Antonio David Kattan, quienes fueron acusados de planificar un atentado contra Manuel Zelaya Rosales.
La audiencia inicial fue programada para el 18 de agosto, a las 10:00 a. m, para la evacuación de medios de prueba.
Johel Zelaya, fiscal general del Ministerio Público, dijo este jueves que existe una conspiración que, según dijo, busca “paralizar el Estado” e incluye un plan para atentar contra la vida del actual coordinador de Libre.
Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público señalan que estas tres personas pretendían perpetrar asesinatos contra altos funcionarios, incluyendo a Zelaya, durante la manifestación programada por el Partido Libre.
Según con lo expuesto por el fiscal general, el Ministerio Público cuenta con evidencia sólida que incluyen grabaciones de audio que captan conversaciones de los presuntos planificadores del posible magnicidio contra el exgobernante.
De acuerdo con la información preliminar, se reveló que el primer detenido fue identificado como Arcadio Corrales Estrada, de 64 años, de oficio electromecánico y residente en Tegucigalpa.
El segundo capturado fue Perfecto de Jesús Enamorado Paz, de 69 años, quien es comerciante y residente en Comayagua.
Asimismo, el tercer arrestado fue reocnocido como Antonio David Kattán Rivera, de 53 años, es comerciante y residente en San Pedro Sula. Este individuo fue aprehendido en colaboración con la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) de la Policía Nacional.