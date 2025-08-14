  1. Inicio
  2. · Honduras

A cárcel de Támara envían a los acusados de planificar el asesinato de Mel Zelaya

La audiencia inicial para Antonio David Kattán Rivera, Arcadio Corrales Estrada y Jesús Enamorado Paz fue programada para el lunes 18 de agosto a las 10:00 am

A cárcel de Támara envían a los acusados de planificar el asesinato de Mel Zelaya

Antonio David Kattán Rivera, uno de los tres acusados de orquestar un plan contra Manuel Zelaya.

VER MÁS FOTOS
Tegucigalpa, Honduras.

A la cárcel de Támara fueron enviados Arcadio Corrales, Perfecto de Jesús Enamorado y Antonio David Kattan, quienes fueron acusados de planificar un atentado contra Manuel Zelaya Rosales.

La audiencia inicial fue programada para el 18 de agosto, a las 10:00 a. m, para la evacuación de medios de prueba.

Johel Zelaya denuncia "plan para asesinar a Manuel Zelaya"

Johel Zelaya, fiscal general del Ministerio Público, dijo este jueves que existe una conspiración que, según dijo, busca “paralizar el Estado” e incluye un plan para atentar contra la vida del actual coordinador de Libre.

Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público señalan que estas tres personas pretendían perpetrar asesinatos contra altos funcionarios, incluyendo a Zelaya, durante la manifestación programada por el Partido Libre.

Las tres personas capturadas fueron imputadas por delitos de terrorismo e intento de asesinato contra el expresidente Zelaya.

Las tres personas capturadas fueron imputadas por delitos de terrorismo e intento de asesinato contra el expresidente Zelaya.

Según con lo expuesto por el fiscal general, el Ministerio Público cuenta con evidencia sólida que incluyen grabaciones de audio que captan conversaciones de los presuntos planificadores del posible magnicidio contra el exgobernante.

De acuerdo con la información preliminar, se reveló que el primer detenido fue identificado como Arcadio Corrales Estrada, de 64 años, de oficio electromecánico y residente en Tegucigalpa.

El segundo capturado fue Perfecto de Jesús Enamorado Paz, de 69 años, quien es comerciante y residente en Comayagua.

Asimismo, el tercer arrestado fue reocnocido como Antonio David Kattán Rivera, de 53 años, es comerciante y residente en San Pedro Sula. Este individuo fue aprehendido en colaboración con la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) de la Policía Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias