A cárcel de Támara envían a los acusados de planificar el asesinato de Mel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.

A la cárcel de Támara fueron enviados Arcadio Corrales, Perfecto de Jesús Enamorado y Antonio David Kattan, quienes fueron acusados de planificar un atentado contra Manuel Zelaya Rosales. La audiencia inicial fue programada para el 18 de agosto, a las 10:00 a. m, para la evacuación de medios de prueba.

Johel Zelaya, fiscal general del Ministerio Público, dijo este jueves que existe una conspiración que, según dijo, busca “paralizar el Estado” e incluye un plan para atentar contra la vida del actual coordinador de Libre. Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público señalan que estas tres personas pretendían perpetrar asesinatos contra altos funcionarios, incluyendo a Zelaya, durante la manifestación programada por el Partido Libre.