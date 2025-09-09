Candidatos priorizan campañas con estrategias digitales

La campaña proselitista en Honduras ya no se basa en el despliegue de vallas publicitarias en calles y avenidas del país, sino en las estrategias digitales.
Los candidatos ahora ven en internet y las redes sociales el péndulo de su impacto entre los votantes. La campaña electoral inició hace una semana y el proceso suele estar acompañado por caravanas, banderas y jingles que inundan calles y pantallas, esta vez se percibe más silencioso. Honduras celebrará comicios generales el 30 de noviembre de este año.
El ambiente refleja un contraste con campañas pasadas, donde el ruido político era inmediato y omnipresente. Ahora, la contienda avanza con un tono más moderado, aunque se espera que la publicidad aumente a medida que se acerque la fecha de votación.
"Estamos en un escenario donde pasamos de la comunicación a la propaganda. Estamos en una etapa donde las campañas se van percibiendo más agresivas, van a ir volviéndose más confrontativas en un escenario electoral más marcado por la polarización", advirtió el analista político Héctor Soto.
Detalló que "estamos viendo ya cómo se despliegan las estrategias de los tres partidos. En el caso del Partido Liberal, está apelando mucho a construir una sensación de victoria desde las encuestas; en el caso del Partido Nacional, estamos viendo una mezcla entre encuestas y también con presencia en los territorios".
Sobre Libertad y Refundación (Libre), Soto sostuvo que "está apelando a la movilización de personas en las distintas regiones".
A su juicio, esta campaña es atípica debido a la baja presencia de afiches y rótulos en la calle, situación que llama la atención y que considera podría ser el inicio del proselitismo digital, apuntándole al voto duro, independiente y a la juventud.
Piden evitar confrontación
Desde el inicio de la campaña electoral, que arrancó el pasado 1 de septiembre y concluirá cinco días antes de la elección, diversos sectores pidieron a los candidatos y a los partidos políticos dejar el discurso de confrontación y el odio, enfocándose en presentar al electorado propuestas.
"Si los candidatos ahora mismo se dedican a promover esa misma conflictividad, lo que generan es crispación, y nosotros ya hemos visto en el pasado lo que pasa el día de las elecciones: miembros de Juntas Receptoras agarrándose a golpes. Yo creo que es momento de que se tomen un día y díganle al pueblo qué pueden hacer sin atacarse", reiteró el analista Luis León.
Los candidatos presidenciales recorren el país en busca de lograr convencer con sus propuestas a los electores.
El domingo 30 de noviembre, Salvador Nasralla, del Partido Liberal; Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional; Rixi Moncada, de Libre; Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad (Pinu); y Mario "Chano" Rivera, de la Democracia Cristiana (DC), se enfrentarán en los comicios electorales por la presidencia de la República.
En estas elecciones generales, alrededor de 598 cargos de elección popular serán disputados por 256 aspirantes a diputados, entre propietarios y suplentes; un candidato presidencial y sus tres designados; así como 298 candidatos a la alcaldía y 40 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), propietarios y suplentes, que serán definidos en los comicios.