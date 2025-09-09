Candidatos priorizan campañas con estrategias digitales

Tegucigalpa.

La campaña proselitista en Honduras ya no se basa en el despliegue de vallas publicitarias en calles y avenidas del país, sino en las estrategias digitales. Los candidatos ahora ven en internet y las redes sociales el péndulo de su impacto entre los votantes. La campaña electoral inició hace una semana y el proceso suele estar acompañado por caravanas, banderas y jingles que inundan calles y pantallas, esta vez se percibe más silencioso. Honduras celebrará comicios generales el 30 de noviembre de este año.

El ambiente refleja un contraste con campañas pasadas, donde el ruido político era inmediato y omnipresente. Ahora, la contienda avanza con un tono más moderado, aunque se espera que la publicidad aumente a medida que se acerque la fecha de votación. "Estamos en un escenario donde pasamos de la comunicación a la propaganda. Estamos en una etapa donde las campañas se van percibiendo más agresivas, van a ir volviéndose más confrontativas en un escenario electoral más marcado por la polarización", advirtió el analista político Héctor Soto. Detalló que "estamos viendo ya cómo se despliegan las estrategias de los tres partidos. En el caso del Partido Liberal, está apelando mucho a construir una sensación de victoria desde las encuestas; en el caso del Partido Nacional, estamos viendo una mezcla entre encuestas y también con presencia en los territorios". Sobre Libertad y Refundación (Libre), Soto sostuvo que "está apelando a la movilización de personas en las distintas regiones".

A su juicio, esta campaña es atípica debido a la baja presencia de afiches y rótulos en la calle, situación que llama la atención y que considera podría ser el inicio del proselitismo digital, apuntándole al voto duro, independiente y a la juventud.

Piden evitar confrontación