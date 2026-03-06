  1. Inicio
  2. · Honduras

Cancillería pide a exfuncionarios devolver pasaportes diplomáticos

Exfuncionarios deben devolver pasaportes diplomáticos y oficiales antes del 31 de marzo, según llamado de la Cancillería de Honduras

Cancillería pide a exfuncionarios devolver pasaportes diplomáticos

Fotografia del pasaporte de la República de Honduras.

Foto: Redes sociales
Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional solicitó a los exfuncionarios y exservidores públicos que aún poseen pasaportes diplomáticos u oficiales que procedan a devolver estos documentos a la Unidad de Pasaportes de la institución a más tardar el 31 de marzo.

La disposición se basa en el acuerdo No. 001-SG-2025, que establece el Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, normativa que regula el uso, otorgamiento y devolución de este tipo de documentos emitidos por el Estado hondureño.

Migración habilitará emisión de pasaportes en tres aeropuertos de Honduras

De acuerdo con la Cancillería, los pasaportes diplomáticos y oficiales son instrumentos de carácter institucional que se entregan únicamente mientras la persona ejerce funciones públicas o representaciones oficiales del país. Por ello, al finalizar dichas funciones, los documentos deben ser reintegrados a la autoridad correspondiente.

Las autoridades indicaron que el objetivo de la medida es garantizar el control y uso adecuado de los documentos oficiales, así como fortalecer los mecanismos de transparencia y cumplimiento de la normativa vigente.

No obstante, la institución aclaró que esta disposición no aplica a los ciudadanos que poseen pasaporte diplomático vitalicio, beneficio otorgado conforme a lo establecido por la ley.

La Secretaría reiteró el llamado a quienes se encuentren en esta condición para que realicen la devolución dentro del plazo establecido, a fin de evitar posibles inconvenientes administrativos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias