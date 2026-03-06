Cancillería pide a exfuncionarios devolver pasaportes diplomáticos

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional solicitó a los exfuncionarios y exservidores públicos que aún poseen pasaportes diplomáticos u oficiales que procedan a devolver estos documentos a la Unidad de Pasaportes de la institución a más tardar el 31 de marzo. La disposición se basa en el acuerdo No. 001-SG-2025, que establece el Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, normativa que regula el uso, otorgamiento y devolución de este tipo de documentos emitidos por el Estado hondureño.

De acuerdo con la Cancillería, los pasaportes diplomáticos y oficiales son instrumentos de carácter institucional que se entregan únicamente mientras la persona ejerce funciones públicas o representaciones oficiales del país. Por ello, al finalizar dichas funciones, los documentos deben ser reintegrados a la autoridad correspondiente. Las autoridades indicaron que el objetivo de la medida es garantizar el control y uso adecuado de los documentos oficiales, así como fortalecer los mecanismos de transparencia y cumplimiento de la normativa vigente.

📢 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢



