Insisten en que se reconsidere cancelación de tratado con EUA

Tegucigalpa.

“Es una herramienta efectiva contra el narcotráfico. El pueblo hondureño le pide al Gobierno de Libre que recapacite y ponga en primer lugar los intereses del país y no los familiares, como lo han hecho hasta el día de hoy”, declaró Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional.

El parlamentario advirtió que, si la decisión no se revierte antes del 28 de febrero, Honduras podría convertirse en un “paraíso para los narcos de Latinoamérica”. Además, alertó sobre eventuales sanciones internacionales que afectarían a los hondureños residentes en Estados Unidos.

Maribel Espinoza, diputada y precandidata presidencial del Partido Liberal, advirtió que la cancelación del tratado traerá “serias y graves consecuencias para el país”. “Si doña Xiomara no rectifica, está condenando a Honduras al aislamiento. Nosotros no podemos permitir eso, y le digo al pueblo hondureño: si quedamos aislados porque no rectifican, la culpa será de Xiomara Castro”.