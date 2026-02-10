Brigada médica internacional beneficia a pacientes en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras

Un total de 31 cirugías gratuitas de otorrinolaringología se realizaron la semana recién pasada en el Hospital de Occidente, gracias a la llegada de una brigada médica internacional que, por primera vez, extiende su labor humanitaria a esta ciudad del occidente del país. Marcela Alvarado, coordinadora de la brigada médica, informó que la jornada fue posible gracias al acompañamiento de Christopher Perry, cirujano originario de Toledo, Ohio, quien desde hace más de una década desarrolla misiones médicas en Honduras junto a profesionales nacionales.

“Por primera vez logramos traer esta brigada a Santa Rosa de Copán, con el objetivo de beneficiar a pacientes de escasos recursos que padecen patologías nasales, especialmente obstrucción nasal”, explicó Alvarado. Los pacientes fueron previamente evaluados y seleccionados, cumpliendo con los exámenes médicos requeridos, sin incurrir en ningún gasto, ya que tanto las cirugías como la atención hospitalaria fueron completamente gratuitas.

"Las intervenciones iniciaron esta semana y, hasta el momento, ya se ha completado con éxito la séptima cirugía. La meta es finalizar las 31 operaciones programadas en el transcurso de los próximos días", indicó la coordinadora de la brigada. Por su parte, Christopher Perry, cirujano internacional, manifestó su satisfacción por visitar Copán por primera vez y destacó que estas misiones médicas se realizan en Honduras desde hace aproximadamente 14 años, consolidándose como un esfuerzo sostenido de cooperación entre Honduras y Estados Unidos. El especialista señaló además que su motivación para desarrollar estas jornadas humanitarias nace de su fe cristiana y de su compromiso con el servicio al prójimo, valores que ha puesto en práctica a lo largo de su carrera médica.