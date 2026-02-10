  1. Inicio
Primera dama entrega kits escolares a más de mil niños en Intibucá

La primera dama Lissette del Cid entregó 1,197 libros escolares en Santa Lucía, Intibucá, para fortalecer la educación.

Lissette del Cid, primera dama de Honduras, entrega libros escolares en Santa Lucía, Intibucá.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

La primera dama de la República, Lissette del Cid de Asfura, participó este martes en la entrega de kits escolares en el municipio de Santa Lucía, departamento de Intibucá, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la educación en Honduras.

Durante la jornada, se entregaron 1,197 libros escolares a niños y niñas de la Escuela Policarpo Bonilla, con el objetivo de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuir al desarrollo académico de la niñez hondureña, iniciativa impulsada por el presidente Nasry Asfura.

En su intervención, la primera dama destacó que la distribución de textos escolares no solo busca aliviar la carga económica de los padres de familia, sino también proporcionar a los estudiantes herramientas esenciales para su formación educativa.

“Los libros permiten que los niños puedan ver, estudiar, tocar y soñar; porque el mundo es muy grande allá afuera”, expresó.

Emoción y mensaje social

Visiblemente emocionada, Lissette del Cid recordó sus raíces familiares y el papel fundamental que la educación tuvo en la historia de sus abuelos y de su padre, quien tuvo que trasladarse a El Salvador para poder formarse profesionalmente.

En ese contexto, subrayó que la educación es un derecho que nadie puede arrebatar y una herramienta capaz de transformar vidas, comunidades y países enteros, tanto en el ámbito humano como en el social y económico.

Asimismo, hizo un llamado directo a las niñas y niños a creer en sus sueños, señalando que ella misma es ejemplo de que es posible salir adelante desde cualquier rincón del país.

“Santa Lucía e Intibucá son tierra de gente trabajadora, aguerrida y con mucho que aportar. Este país tiene un enorme potencial que debemos aprovechar”, enfatizó la esposa del presidente de Honduras.

Finalmente, la Primera Dama exhortó a la unidad nacional, dejando de lado las divisiones políticas y apostando por el trabajo conjunto para fortalecer la educación y reducir los factores que impulsan la migración.

La actividad se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y esperanza, con la participación de autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes, quienes expresaron su agradecimiento por este respaldo al sistema educativo local.

