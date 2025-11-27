Más de 18,000 hondureños recibieron bono tras ser deportados

Tegucigalpa, Honduras

El boletín sobre flujos migratorios del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) señala que, entre enero y agosto de este año, el gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), otorgó 48,711,000 lempiras mediante el bono Llegaste a Casa .

El gobierno hondureño entregó en los primeros ocho meses de este año más de 48 millones de lempiras a 18,735 compatriotas retornados desde Estados Unidos.

Ese incentivo se distribuyó mediante el programa Hermano, Hermana Vuelve a Casa, aprobado bajo el Decreto Ejecutivo 08-2025.

Entre las principales acciones del decreto está proporcionar 100 dólares (2,600 lempiras) a cada inmigrante retornado que ingrese por los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR) y que figure en los manifiestos de ingreso remitidos por la Cancillería.

Según el informe del observatorio, la mayor asignación del bono se registró entre febrero y mayo (17% y 15%, respectivamente), en junio (21%) y, en menor porcentaje, en abril y julio (11% y 14%).

De acuerdo con los datos, el 82% (15,331) de los beneficiarios son connacionales mayores de 18 años que llegaron vía aérea en vuelos oficiales o militares procedentes de Estados Unidos.

Mientras tanto, el 6% (1,191) corresponde a migrantes mayores de 18 años que ingresaron por vía terrestre por la frontera de Corinto.

El 12% (2,213) fue asignado a migrantes menores de edad acompañados de un adulto y a menores deportados sin la presencia de un adulto, todos recibidos vía aérea por vuelos oficiales o militares.

La Prensa analizó las cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) y determinó que las autoridades de Sedesol otorgaron el bono al 70% de los retornados que llegaron entre enero y agosto.

Las estadísticas del INM indican que, entre esos meses, regresaron 19,552 connacionales desde Estados Unidos. Al comparar los datos del boletín, se establece que 817 hondureños quedaron excluidos del beneficio gubernamental.