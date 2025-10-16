“Esto es compra de votos”, sigue polémica por entrega del bono climático

Aunque el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/reactivan-prestamo-bono-climatico-campana-electoral-honduras-DF27777631" target="_blank">Bono de Alivio Climático </a>se presenta como un gesto solidario hacia las familias afectadas por las lluvias, analistas advierten que su entrega discrecional y el tono empático del gobierno podrían esconder intenciones políticas vinculadas a la compra de votos.“Lo están usando políticamente a favor de la candidata del gobierno, lo están entregando en departamentos donde no hay emergencia climática”, señaló <b>Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah)</b>, quien calificó el mecanismo como una “humillación a los pobres”.