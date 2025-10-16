  1. Inicio
“Esto es compra de votos”, sigue polémica por entrega del bono climático

Analistas y opositores de Libre insisiten que el Bono de Alivio Climático se usa para ganar votos antes de las elecciones generales 30 de noviembre

  • 16 de octubre de 2025 a las 18:07 -
  • Cristian Cruz
A diario son cientos de personas las que se aglomeran para recibir el cuestionado bono.

 Fotos: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

Aunque el Bono de Alivio Climático se presenta como un gesto solidario hacia las familias afectadas por las lluvias, analistas advierten que su entrega discrecional y el tono empático del gobierno podrían esconder intenciones políticas vinculadas a la compra de votos.

“Lo están usando políticamente a favor de la candidata del gobierno, lo están entregando en departamentos donde no hay emergencia climática”, señaló Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), quien calificó el mecanismo como una “humillación a los pobres”.

Durante las últimas semanas, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) han recorrido municipios de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Comayagua, entregando la asistencia económica. En cada acto, no faltan banderas del Partido Libertad y Refundación (Libre) ni discursos que, según expertos, “son más de mitin político que de operativo de emergencia”.

“Los reúnen en un salón y les ponen la fotografía de la candidata. No lo están dando en el sur del país, donde las inundaciones llevan más de una semana. Esto demuestra que no es interés de ayudar, sino de cooptar votos. Esto es compra de votos”, criticó la socióloga.

A pesar de los señalamientos de la sociedad civil, el gobierno continúa con la entrega del beneficio.

Recientemente, más de 1,100 hogares recibieron el bono en Santa Lucía y en zonas aledañas del Distrito Central. La distribución también se ha extendido a la ciudad de La Ceiba, Atlántida, como parte del programa.

De acuerdo con registros oficiales, 661.1 millones de lempiras están siendo distribuidos en distintas zonas del país bajo el concepto del bono.

Juan Carlos Aguilar, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), recordó que la instrumentalización política de bonos y ayudas “no es nueva” en Honduras y consideró que esas prácticas deben erradicarse.

“Lamentablemente, no solo este gobierno, sino también los anteriores, han usado los bonos para generar clientelismo y dependencia. Son estructuras presupuestarias manipuladas con fines políticos. Lo que se debe generar son políticas públicas sostenibles, no dádivas ni migajas cada campaña electoral”, señaló Aguilar.

El debate se intensifica debido a que líderes opositores aseguran que el gobierno pretende aprovechar los recursos públicos para ganar simpatías antes de las elecciones.

La ayuda se ha ampliado a municipios a lo largo del país donde no se reportan emergencias climáticas.

(Fotos: LA PRENSA)

Yavé Sabillón, diputado del Partido Liberal, fue contundente al afirmar que “el pueblo ya no se deja comprar”.

“Ese dinero es del pueblo, son préstamos del BID, del Banco Mundial y del BCIE. La gente puede recibirlo, pero no tiene compromiso de voto con el gobierno. Es un error pensar que el bono se traducirá en votos. El pueblo ya está cansado y más consciente que antes”, expresó el congresista.

Sabillón cuestionó que más de 700 millones de lempiras se estén distribuyendo con motivaciones políticas, en lugar de destinarse a la generación de empleo y obras de infraestructura en regiones duramente golpeadas por la pobreza.

“Con el pueblo no se juega. Si se hubieran preocupado desde el primer año en cumplirle, esta situación no se vería tan falsa. Es demasiado tarde”, sentenció.

El gobierno comenzó a distribuir esta semana el denominado Bono de Alivio Climático en varias regiones del país, dirigido a hogares vulnerables afectados por desastres naturales. El dinero proviene de la reactivación de un millonario préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La repartición de los recursos ocurre a menos de dos meses de las elecciones generales, por lo que la oposición y sectores de la sociedad civil denuncian que ha sido instrumentalizada con fines electorales, versión que el oficialismo niega.

Algunos beneficiarios revelaron públicamente que, durante la entrega del bono, se les habría pedido “votar por el partido de gobierno”.

Redacción web
Cristian Cruz

