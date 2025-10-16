Denuncian cobros para acceder al bono climático en La Ceiba

Un supuesto acto de corrupción en la entrega del Bono de Alivio Climático ha salido a la luz en La Ceiba, luego de que un dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre) denunciara públicamente dicho acto.
Según Nery Chinchilla, militante de Libre, se recibieron varias quejas de beneficiarios que habrían sido presionados por líderes locales para entregar entre 2,000 y 3,500 lempiras como "agradecimiento" o "cuota de ingreso" por ser incluidos entre los beneficiarios.
“Desde la coordinación del partido recibimos denuncias de que algunos dirigentes podrían estar cobrando por haber anotado a personas en las listas del bono. Nos dimos cuenta de que un compañero cometió el error de solicitar dinero, y hoy mismo procederemos a hacer la denuncia”, declaró Chinchilla a TSI.
¿Qué es el Bono de Alivio Climático?
El Bono de Alivio Climático es una ayuda impulsada por el Gobierno de Honduras para mitigar los efectos provocados por las inundaciones provodas en 2024 por la tormenta Sara, pero también para los afectados por las tormentas Eta e Iota en 2020.
Días anteriores, beneficiarios de San Pedro Sula aseguraron que se les pidió respaldar la candidatura a la presidencia de Rixi Moncada y que también se les prometió diversos beneficios si Libre logra llegar una vez más al poder.
“Yo ando con mis tías, les hice la fila porque ya son mayores, somos de la colonia Unión y se anotaron en una escuela y ellas bien saben que a cambio de este bono que les están dando tienen que votar por Libre“, dijo a DIARIO LA PRENSA una de las jóvenes que esperaba que sus familiares salieran con el dinero la tarde del lunes.
Otra de las mujeres aseguró que "es un bono del gobierno, lo está dando la presidenta Xiomara Castro, pero creo que al final todo va inmiscuido porque adentro les están diciendo que voten por Rixi (Moncada). Este bono es político".