Denuncian cobros para acceder al bono climático en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

Un supuesto acto de corrupción en la entrega del Bono de Alivio Climático ha salido a la luz en La Ceiba, luego de que un dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre) denunciara públicamente dicho acto. Según Nery Chinchilla, militante de Libre, se recibieron varias quejas de beneficiarios que habrían sido presionados por líderes locales para entregar entre 2,000 y 3,500 lempiras como "agradecimiento" o "cuota de ingreso" por ser incluidos entre los beneficiarios.

“Desde la coordinación del partido recibimos denuncias de que algunos dirigentes podrían estar cobrando por haber anotado a personas en las listas del bono. Nos dimos cuenta de que un compañero cometió el error de solicitar dinero, y hoy mismo procederemos a hacer la denuncia”, declaró Chinchilla a TSI.

¿Qué es el Bono de Alivio Climático?

El Bono de Alivio Climático es una ayuda impulsada por el Gobierno de Honduras para mitigar los efectos provocados por las inundaciones provodas en 2024 por la tormenta Sara, pero también para los afectados por las tormentas Eta e Iota en 2020.