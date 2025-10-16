Vuelve el bulo sobre el “Bono Mujer” que otorga el gobierno

San Pedro Sula, Honduras

A través de cadenas en WhatsApp, reapareció un mensaje fraudulento que promociona un supuesto “Bono Mujer” de 3,600 lempiras dirigido a mujeres mayores de 18 años en Honduras. Pero es falso: la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) desmintió oficialmente la existencia de esta bonificación. El mensaje, acompañado de un enlace, suplanta la identidad de la SDE y fue registrado recientemente, el 24 de septiembre de 2025, según datos de la herramienta Whois. “|El Gobierno de Honduras entrega nuevo "Bono Mujer de L3,600 OCTUBRE"| Beneficiadas: -Mujeres de 18 años o más. "Mujeres a Nivel Nacional" REGISTRATE AQUI https://bonomujerrhonduras.org/”, dice textualmente el mensaje viral.

Este tipo de desinformación, desmentida por LA PRENSA Verifica, ya circuló en febrero de 2025, cuando se ofrecía un supuesto bono de L3,824.85 a las mujeres hondureñas mediante la empresa estatal Correos de Honduras.

Falso bono

El sitio fraudulento usa el logo de la SDE, una imagen de una mujer con dos niños y un botón para solicitar el supuesto beneficio. Sin embargo, la única página oficial de la Secretaría es sde.gob.hn , mientras que el fraudulento es bonomujerrhonduras.org. La herramienta Whois.com permitió conocer que la fecha de registro de ese dominio data del 24 de septiembre de 2025.

Una búsqueda con las palabras clave "Bono mujer + Honduras + 3,600 lempiras" conduce a una publicación oficial en Facebook de la SDE, del 13 de octubre de 2025, donde se desmiente la existencia del “Bono Mujer”. “La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) informa que el anuncio que circula sobre un supuesto ‘Bono Mujer | Octubre 2025’ es FALSO”, indica textualmente el comunicado. También pide evitar compartir información personal o acceder a enlaces sospechosos.

Alerta de estafa

El dominio que suplanta la identidad de la SDE redirige a una página web luchanakids.es . Al intentar acceder al enlace, muestra una advertencia que indica que “la conexión no es segura”. Esto ocurre usualmente en sitios dañinos que pueden intentar extraer datos personales de las personas.

La plataforma VirusTotal , que inspecciona elementos con más de 70 escáneres antivirus y servicios de bloqueo de URL/dominios, catalogó al sitio web como malicioso y con fines de phishing (estafa).