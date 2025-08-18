En audiencia inicial señalados de planear un atentado contra expresidente Zelaya

Tegucigalpa.

A las 9:35 de la mañana ingresaron a la sala de audiencias de los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, los tres hombres acusados terrorismo, según el Ministerio Público (MP), por planear un atentado contra el expresidente de la República José Manuel Zelaya Rosales. Los imputados son Perfecto Jesús Enamorado Paz, Arcadio Corrales Estrada y Antonio David Kattan Rivera.

Carlos Midence, apoderado legal del señor Perfecto Enamorado, antes de ingresar a la audiencia, manifestó que "traemos encaminado el proceso de la medida que nosotros queremos lograr y obtener los resultados favorables al señor Enamorado".