Honduras y la agencia S&P evalúan las condiciones económicas y financieras del país

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras y una misión de la agencia de medición de riesgo Standard & Poor’s (S&P) iniciaron este martes en Tegucigalpa una ronda de conversaciones para evaluar la capacidad y las condiciones financieras del país, informó la Secretaría de Finanzas.

El gabinete económico de Honduras, que es coordinado por el ministro hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, se reunió con los enviados de la agencia S&P para evaluar la calificación soberana de la nación centroamericana, indicó la institución en un mensaje en las redes sociales.

También señaló que la delegación de S&P actualizará su evaluación sobre las principales condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales de Honduras, con base en los cinco pilares de su metodología: perfil institucional y de gobernanza; económico; externo; fiscal y monetario.