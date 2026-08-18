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Honduras y la agencia S&P evalúan las condiciones económicas y financieras del país

La agencia Standard & Poor’s (S&P) comenzó este martes una evaluación de las condiciones económicas de Honduras, tras reunirse en Tegucigalpa con el gabinete económico del Gobierno

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 13:45 -
  • Agencia EFE
Honduras y la agencia S&P evalúan las condiciones económicas y financieras del país

El Gobierno de Honduras y Standard & Poor’s (S&P) iniciaron este martes la revisión de la calificación soberana del país.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras y una misión de la agencia de medición de riesgo Standard & Poor’s (S&P) iniciaron este martes en Tegucigalpa una ronda de conversaciones para evaluar la capacidad y las condiciones financieras del país, informó la Secretaría de Finanzas.

El gabinete económico de Honduras, que es coordinado por el ministro hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, se reunió con los enviados de la agencia S&P para evaluar la calificación soberana de la nación centroamericana, indicó la institución en un mensaje en las redes sociales.

También señaló que la delegación de S&P actualizará su evaluación sobre las principales condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales de Honduras, con base en los cinco pilares de su metodología: perfil institucional y de gobernanza; económico; externo; fiscal y monetario.

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"Seguimos trabajando para fortalecer la estabilidad, la confianza y la credibilidad de Honduras ante los mercados internacionales", enfatizó la Secretaría de Finanzas.

Los enviados de S&P, que permanecerán en Honduras hasta este miércoles, también sostendrán encuentros con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, representantes del Parlamento local, miembros del sector privado, con el objetivo de conocer las principales variables que inciden en la situación económica y financiera del país, agregó.

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La calificadora cambió en marzo pasado de negativa a estable la perspectiva de Honduras y mantuvo las calificaciones crediticias soberanas de largo y corto plazo en 'BB-/B'. La valoración de transferibilidad y convertibilidad se mantuvo en 'BB-'.

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