Un millón de personas se movilizarían durante Semana Morazánica 2021

Tegucigalpa, Honduras.



Un millón de personas proyectan movilizar en los diferentes centros de atracción a nivel nacional durante la Semana Morazánica, así lo dijo este viernes Nicole Marrder, ministra de Turismo.



El año pasado, la pandemia y las tormentas tropicales Iota y Eta provocaron pérdidas superiores a los 800 millones de dólares y la suspensión de unos 100 mil empleos en el rubro del turismo.



No obstante, el sector prevé recuperar este año unos 500 millones de dólares.

Marrder recordó que el largo feriado Morazánico se celebra a partir del primer miércoles de octubre y este 2021 será del 6 al 10 de octubre para el sector público.

Para el sector privado el feriadón de octubre sería los días 6, 7 y 8.

Hondureños deben vacunarse y seguir las medidas de bioseguridad

“Esperamos que las familias aprovechen este espacio para disfrutar, siempre buscando los lugares que les permitan un distanciamiento social.



Hemos trabajado muy fuertemente para que Honduras no solo tenga un producto de sol y playa, sino porque en este feriado por ser una temporada lluviosa, las familias busquen más los pueblos con encanto y parques arqueológicos”, comentó.



No obstante, la ministra indicó que en primer lugar la gente tiene que salir a vacunarse contra el Covid-19.



“Este es un turismo masivo, por eso no hemos logrado pasar de un 40% de reactivación, ya que los grandes hoteles están en las principales ciudades donde se desarrolla el turismo corporativo y de negocios.



Previo a la pandemia, la Semana Morazánica significaba una circulación de poco más de 2 mil millones de lempiras con una movilización de 1.6 millones de personas”, señaló.



Este año en la Semana Santa no logramos llegar a un millón de personas movilizadas, por lo que autoridades esperan alcanzar esa cifra en octubre.