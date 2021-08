Turismo analiza conceder feriado por Bicentenario

Tegucigalpa, Honduras.

Nicole Marrder, ministra de Turismo, dijo este lunes que analizan la propuesta del sector privado de conceder un asueto en el marco de la celebración del Bicentenario como un alivio a este rubro en medio de la pandemia.



Hasta el momento, las autoridades han mencionado que se encuentra en estudio, ya que tienen que analizar varios elementos, el principal la situación de la crisis sanitaria en el Honduras.



"Se ha recibido una solicitud por parte de la empresa privada y estamos evaluándolo. Si se da sería un empuje importante para la recuperación del turismo".

La funcionaria comentó que han logrado recuperar entre el 35% y 40% del movimiento turístico que había antes del Covid-19.



"Lo que nos han solicitado es ampliar el feriado del 15 de septiembre haciendo puente hacia el fin de semana, el 16 y 17 de septiembre, por la celebración del Bicentenario (200 años de independencia)".

Llegada de cruceros a Roatán

El pasado 10 de agosto arribó a Honduras El crucero Celebrity Edge que atracó en Roatán, Islas de la Bahía, con más de mil pasajeros de la ciudad de FortLauderdale, Florida.

El próximo 17 de agosto ingresan al puerto de Roatán las embarcaciones de Royal Caribbean y Norwegian Cruise Lines.

Mientras que el 18 de agosto arribaran simultáneamente dos de los barcos más grandes del mundo, el Allure of the Seas y el Independence of the Seas, ambas embarcaciones de Royal Caribbean.