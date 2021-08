Arriba a Roatán el crucero Celebrity Edge con más de mil turistas

Roatán, Honduras

El crucero Celebrity Edge atracó este martes en Roatán, Islas de la Bahía, con más de mil pasajeros de la ciudad de FortLauderdale, Florida.

La embarcación de la compañía Celebrity Cruises es liderado por Kate MacCue, la primera mujer estadounidense en ser nombrada capitana de buque de cruceros. Con mas de 2.5 millones de seguidores en su página de TikTok (@captainkatemccue) es considerada una celebridad mundial.

El Port of Roatán celebró el reinicio de operaciones este martes 10 de agosto con la llegada del Celebrity Edge.

Celebrity Cruises, marca dirigida al segmento de alto gasto subsidiaria de Royal Caribbean, llegó desde Fort Lauderdale con 1,275 pasajeros que disfrutarán de las extraordinarias playas de la zona y operando bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad.

La empresa llega en un esquema de operación “free flow”, que establece que todos los pasajeros que cuenten con un esquema completo de vacunación podrán salir del puerto sin restricción, por lo que se exhorta a gremios y comunidad a cumplir con todas las medidas de bioseguridad como lo son: uso de cubre bocas en todo momento, uso de gel antibacterial y respeto a la sana distancia requerida.

El Celebrity Edge se convierte en la primera embarcación en arribar a Port of Roatán, lo que impulsa la reactivación de la economía local. Asimismo, obliga al destino a mantener los protocolos necesarios para reducir riesgos y trabajar en pro de la seguridad tanto de los visitantes como los isleños, quienes se verán beneficiados por la llegada de cruceristas.

El próximo 17 de agosto ingresan al puerto de Roatan las embarcaciones de Royal Caribbean y Norwegian Cruise Lines.

El 18 de agosto arribaran simultáneamente dos de los barcos más grandes del mundo, el Allure of the Seas y el Independence of the Seas, ambas embarcaciones de Royal Caribbean.