Hoy vence plazo para adjudicar Trep y el Congreso Nacional aún sigue dividido

Tegucigalpa, Honduras.

Hoy vence el plazo legal para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda adjudicar la transmisión de resultados electorales preliminares (Trep); sin embargo, la división política dentro del Congreso Nacional (CN) para aprobar el préstamo adicional está impidiendo que el órgano electoral avance con los proyectos frente a las elecciones generales.

Desde el CNE esperan que el Congreso amplíe el plazo para la adjudicación, pero si la cámara legislativa no logra consensos para ampliar el período de adjudicación, el conteo de votos y la transmisión de resultados tendrá que ser igual a como se hizo en las elecciones primarias, un proceso que tardó un mes para dar a conocer a los ganadores oficiales y que dejó muchas dudas en los sectores sociales.

German Lobo, comisionado del CNE, señaló que están esperando que la clase política se ponga de acuerdo para encontrar los consensos para la ampliación del presupuesto electoral, así como la modificación del plazo para la adjudicación del mismo, porque de lo contrario los consejeros propietarias estarán incurriendo en responsabilidades legales.

Antonio Rivera, vicepresidente del CN, señaló que Libertad y Refundación (Libre) no quiere que la Trep transmita el 10% de los votos en los comicios generales, siendo este el único punto de desacuerdo para llegar al consenso. Rony Martínez, diputado de Libre, dijo que su bancada se opondrá a los dictámenes que el Partido Nacional ha “manipulado y manoseado”, señalando que dentro del consenso se están incluyendo cuestiones que no iban en los dictámenes que se habían discutido, como por ejemplo crear una comisión técnica para que se haga cargo de la Trep, violentando la independencia que tiene el CNE.

Divulgación de resultados

Kelvin Aguirre, comisionado del CNE que asumirá la presidencia en septiembre, indicó que no asumirá posiciones unilaterales liderando el ente electoral. “Los resultados preliminares se van a dar a conocer una vez aprobados y autorizados por el pleno como órgano colegiado”, manifestó Aguirre agregando que se garantizará una comunicación eficaz y oficial.

Además de eso, el consejero Aguirre señaló que no existirá ninguna responsabilidad para ningún funcionario del CNE por no cumplir con la fecha para la adjudicación de la Trep, y agregó que trabajarán para que el CN amplíe la fecha a un plazo no mayor al 15 de agosto.