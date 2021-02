Ana Paola Hall reaparece y dice que no puede irrumpir pleno en el CNE

Tegucigalpa.



Continúa el estira y encoge al interior del Consejo Nacional Electoral. Este viernes reapareció, en redes sociales, la consejera presidenta Ana Paola Hall, quien debido a una incapacidad médica ha estado ausente en el pleno.



En su cuenta privada de Twitter la funcionaria reaccionó ante la petición de Rixi Moncada, quien le exige incorporarse al pleno por medio de la plataforma Zoom "al menos cinco minutos", para tomar las decisiones antes acordadas.



Hall fue clara y externó que no puede irrumplir un pleno que está integrado de forma legal por dos consejeros propietarios y uno suplente, siendo este en la actualidad Flavio Nájera. "Nadie cumpliendo incapacidad médica puede irrumpir el pleno integrado en legal forma, por minutos, por cualquier vía", escribió.



La representante del Partido Liberal ante el CNE agregó tres tuits más: "durante meses se ha mediado entre dos posturas radicalmente opuestas, tratándose de primarias de tres partidos políticos, lo más sano para el proceso, es llegar a acuerdos a pesar de que se me ha atacado en múltiples ocasiones de lado a lado".

Los tuits publicados por la consejera Ana Paola Hall.

En otra publicación Hall dijo que "conteos con base en actas municipales y departamentales se analizó como una opción ilustrativa y referencial, no excluye conteo definitivo y oficial de todas las actas a cargo del CNE".



A pesar de los señalamientos de los que ha sido víctima, la consejera dijo que su posición ha sido conciliadora. "Confianza se logra con consensos, no con intransigencia de posturas opuestas, son primarias de partidos políticos", refirió Ana Paola Hall.



En ese sentido, recordó su voto contra la regulación de la reeleción presidencial, su propuesta enviada al Congreso Nacional del proyecto de la segunda vuelta electoral, el voto por base registral limpia, lucha contra la corrupción interna, externa; y erradicar los vicios del pasado, lo que a su criterio son acciones personales y del Partido Liberal que "evidencian" transparencia.



La presidente Rixi Moncada suspendió ayer jueves la sesión cuando en el organismo electoral se aprestaban a votar respecto al polémico tema del escrutinio municipal. A su vez, Moncada indicó que fue notificada de la incapacidad de la consejera Ana Paola Hall válida hasta el sábado 20 de febrero, es por ello que convocó a sesión para el próximo domingo 21 de febrero con la presencia de Ana Paola Hall.



La funcionaria sustituye interinamente desde el viernes anterior a la presidente del CNE, Ana Paola Hall, quien se ausentó por razones de salud.



El 14 de marzo, 14 movimientos de los partidos Nacional, Libertad y Refundación (LIBRE) y Partido Liberal participarán en las elecciones primarias e internas, bajo el auspicio del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, aún no están las reglas claras.