"Vamos a vacunar a la clase trabajadora": presidente Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

La llegada de un nuevo lote de 86,400 dosis de vacunas contra el covid-19 a Honduras este sábado despertó las declaraciones del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien se refirió a los procesos de vacunación en plena actividad en el país.

Llega a Honduras primer lote de vacunas del Instituto Hondureño de Seguridad Social https://t.co/n026yWQbk6 — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) May 22, 2021

Hernández, quien vive sus últimos meses de gestión, al terminar su segundo período presidencial (2018-2022), asistió al evento de recepción del lote del fármaco de la firma británica AstraZeneca, destinadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el internacional aeropuerto Toncontín, de la capital Tegucigalpa.

"Este es un esfuerzo económico del Seguro Social y son recursos que vienen de la aportación de los patronos, de los trabajadores. Es un esfuerzo colectivo. No es que el Cohep ha comprado las vacunas, como me lo acaban de reclamar los trabajadores, sí, agradecemos al Cohep que en su momento dijo 'vamos a poner esta garantía por si en algún momento se necesita', pero no necesito".

Para saber Hernández detalló que a las 86,400 dosis que llegaron este día se sumarán 81,600 este domingo , el lunes 36,000, lo que completará un lote total de 204,000 vacunas.

El mandatario añadió: "Lo positivo es que vamos a comenzar a vacunar a la clase trabajadora y eso es bueno para la economía".

Con la llegada de estas 86,400 vacunas ?, reconocemos el trabajo conjunto de la Secretaría de Salud, Gobierno y Sector Privado, por haber puesto la garantía que no se utilizó, y al IHSS por su trabajo arduo buscando inmunizar a ????????. pic.twitter.com/1aioMFWsO1 — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) May 22, 2021

Hernández dijo estar "contento por recibir las vacunas". Destacó que la adquisición fue posible debido a la gestión del IHSS y Cohep.

Aunque no ahondó en detalles, Hernández dijo que el laboratorio de Pfizer/BioNTech ya confirmó las fechas en que enviarán más dosis a Honduras. El titular de Presidencia asegura que la población apta será inmunizada pronto. En tanto, Honduras, en pleno proceso de vacunación, está apenas en un 1% de la población inmunizada. Esto considerando que la inmunización se logra al recibir las dos dosis.