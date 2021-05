Enfermeras no vacunarán en San Pedro Sula a consecuencia de la inseguridad

Tegucigalpa, Honduras.

A consecuencia de un asalto que sufrieron enfermeras hondureñas este jueves en Tocoa, Colón, ese gremio informó que suspedenerá la vacunación domiciliaria esta semana en San Pedro Sula.

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), Josué Orellana, anunció la medida tomada por el gremio de enfermeras y enfermeros.

En el incidente referido en una comunidad de Tocoa, litoral atlántico de Honduras, enfermeras fueron asaltados a mano armada por sujetos desconocidos y se llevaron varias dosis de vacunas antirotavirus.

Presumen que los malhechores pudieron haber creído que se trataba de dosis de fármacos contra el covid, por lo que estas podrían haber sido comercializadas ilegalmente en farmacias, aunque no existe un informe oficial que detalle el destino que tomaron las dosis robadas por individuos en el sector.



El dirigente de Aneeah externó su preocupación por el suceso, además, mencionó que autoridades centrales no han cumplido con demandas de cesantías y otras deudas al gremio enfermeril. Describe que estas fueron planteadas a principio de 2021 en un documento.



En tanto, informaron que aún no reciben instrucciones de seguridad del Estado. No se ha referido que cuerpos de emergencia y seguridad resguarden a enfermeras que realizarían actividades de vacunación domiciliaria a personas de la tercera edad y adultos con enfermedades de base en la región norte del país, en la continuación del proceso inmunizador.



El extremo de la inseguridad sufrida por enfermeras preocupa a Orellana y a sectores defensores de derechos humanos en Honduras. Aunado a la lucha constante contra el virus, que ha cobrado la vida de más de 50 miembros de este gremio, se suma la incertidumbre de los asaltos.

"Nos están asaltando a los compañeros. Solo esta semana nos asaltaron a tres auxiliares de enfermería y a una de ellas la golpearon. No puede ser que esto siga pasando mientras la Policía y el Ejército no se involucran directamente en la seguridad de los compañeros”, contó el presidente de Aneeah.



Añadió: “Por este tema el día lunes no se vacunará en la zona norte del país. Se para la vacunación en San Pedro Sula debido a la inseguridad que hay”.



Por último, Orellana instó a autoridades centrales a responder a las demandas, para lograr reactivar las actividades de vacunación en el país. Enfermeras y enfermeros son los autorizados para aplicar las dosis de las vacunas contra el virus en el país.