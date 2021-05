A mediados de 2022 Honduras alcanzará inmunidad de rebaño

TEGUCIGALPA.

Las vacunas contra el covid-19 que se están aplicando en el país tienen una eficacia de entre el 67% al 94%, lo que establece que una persona vacunada tiene esos porcentajes de no contagiarse con el virus.

Sin embargo, debido a la duración de esa eficacia que se estima es de entre seis y ocho meses, los expertos opinan que es seguro que se requiera de una dosis de refuerzo para el próximo año.

Para evitar que Honduras quede rezagada, como ha quedado actualmente con la compra de las vacunas, los expertos recomiendan que es necesario que el Gobierno actúe temprano en la adquisición de dosis para reforzamiento.

“Es imperativo que se tomen acciones previsorias porque si se necesita que en 2022 se vuelva a poner otra dosis, estas ya estén gestionadas, y que no nos vaya a suceder como ahora que no se hicieron las gestiones y estemos en procesos tardíos de vacunación”, dijo Wendy Murillo, especialista en Virología de la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

Murillo señaló que para llegar a la inmunidad de rebaño es necesario alcanzar entre el 70 y 80% de la población vacunada; sin embargo, como avanza el proceso de inmunización en el país se estima que esta se alcanzaría a mediados de 2022.

“Creo que probablemente a mediados de 2022 estaremos llegando a los niveles deseados; desafortunadamente los procesos han sido muy lentos, necesitamos vacunar por lo menos a 20,000 personas diarias para que en este año estemos terminando ese 70% de inmunidad, pero no creo que se dé”, apuntó.

¿El fin del covid?

A pesar de que el país alcance la inmunidad de rebaño, el virus del covid-19 no desaparecerá, según la virológa; no obstante, circulará en niveles bajos. “El virus no desaparece, pero disminuye la población afectada, lo que indica que la carga viral será más baja, por lo tanto, los infectados serán menos, pero siempre va a haber casos esporádicos de personas que se vayan a enfermar, solo que en menor cantidad”, explicó.

Aunque las vacunas tienen grados altos de efectividad, esto no quiere decir que las personas no se puedan infectar, por lo que es necesario que la población siga con las medidas de bioseguridad, como es el uso de mascarilla, distanciamiento físico y el lavado de manos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo el miércoles que las infecciones de covid disminuyeron en el continente americano en el último mes, con “el cambio más dramático” en Estados Unidos, un progreso que según “es un testimonio del poder de las vacunas”.

Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para covid-19 de la OPS, recomendó que las personas completamente vacunadas sigan usando cubrebocas en la región, debido a la transmisión comunitaria sostenida en la gran mayoría de los países latinoamericanos y caribeños.

Las autoridades del Gobierno aseguraron que ya están gestionando la compra de vacunas para reforzamientos. Marco Midence, exsecretario de Finanzas, anunció esta semana que “estamos comprando vacunas de reforzamiento para 2022 y 2023 para la población hondureña”.