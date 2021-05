El hospital móvil de La Ceiba tampoco es apto para covid

LA CEIBA

Poner a funcionar cuanto antes el hospital móvil de La Ceiba piden miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida.

Los empresarios ingresaron por primera vez al interior de las instalaciones, después de varios intentos. Durante la inspección constataron que la estructura no es apta para atender pacientes con coronavirus.

“Vinimos hace un mes y no pudimos entrar y, según lo que vemos, esto no va a funcionar para covid. No hay sistema de ventilación y las camas están muy pegadas. Este es un hospital que se utiliza en guerras, pero no para virus. Las personas que lo compraron le hicieron daño al país”, dijo José Lanza, presidente de la Cámara de Comercio.

El empresario pidió a las autoridades que se habilite el hospital para atender otras patologías y así descongestionar el hospital Atlántida.

“Vamos a presionar para que se hagan cirugías menores y descargar el hospital Atlántida. Estoy seguro de que este hospital no va a funcionar este año ni el otro, puesto que el presupuesto no lo van a aprobar aduciendo que no hay fondos”, agregó.

Por su parte, Tania Rendón, representante de Invest-H, aseguró que las instalaciones se estarían entregando a finales de junio.

Por ahora se encuentran trabajando en la parte interna para luego hacer las pruebas.

“Estamos trabajando en la puesta del agua potable, sistema de gases medicinales y aires acondicionados. Lo vamos a entregar el próximo mes y ellos sabrán para qué lo ocuparán”, apuntó Rendón.

Energía. Hace unos días, personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y de la Empresa Energía Honduras (EEH) terminaron de instalar el servicio de energía eléctrica en el hospital móvil. Esto atrasaba a los ingenieros encargados de armar la estructura para hacer las pruebas.

Los módulos del hospital constan de 51 camas, distribuidas de la siguiente forma: 20 asignadas a la unidad de cuidados intensivos, 26 para el área de alta dependencia, dos para reanimación y tres para el policlínico.