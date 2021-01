Emprendedora crea paleta de sombras inspiradas en el mapa de Honduras y trasciende fronteras

Tegucigalpa, Honduras.

Con el deseo de crear un producto diferente y que generara identidad, Gracia Tercero (22), creó una paleta de sombras inspirada en el mapa de Honduras que ha fascinado a los amantes del maquillaje dentro y fuera del país.



El producto Honduras Palette ha corrido como la pólvora a través de redes sociales y sobre todo en Tik Tok.



La estudiante de Marketing y madre de un bebé escogió los colores de acuerdo a la belleza que le trasmite cada departamento y consiguió un resultado fantástico.

"Mi empresa se llama GT BEAUTY y he lanzado cuatro productos, The King (pestañas postizas), This is me (paleta de sombras), A Daily Dose (Lipstick en barra) y Honduras Palette, el más exitoso hasta el momento".



Desde el inicio de su negocio, el cual comenzó durante la pandemia, deseaba crear un producto como este. "Me he informado y capacitado muchísimo. Creo que este era el tiempo perfecto en Dios".



Todos los productos se venden a través de Instagram y Facebook, ambas como GT BEAUTY y muy pronto tendrán página web. El envío es gratis en todo el país.



"He obtenido una respuesta que no esperaba, me han escrito de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, México, etcétera porque les encanta y quieren adquirirlo; otros que desean replicar la idea. Me pone muy contenta porque también inspira a otras personas a luchar por sus sueños".





Esta joven capitalina comentó que el camino no ha sido fácil, pero que ha valido la pena y ha logrado compaginar su labor como madre y emprendedora.



"Creo que muchas mamás me entienden y se pueden imaginar los malabares que hago para seguir adelante con ambas labores (se ríe). Cuando mi bebé duerme avanzo lo más que puedo y trato de organizar mi tiempo".



La hondureña relevó que al inicio tuvo temor de recibir comentarios negativos, sin embargo finalmente decidió hacer sus temores a un lado y creer en las promesas de Dios.



"Muchas personas están incluyendo a Honduras Palette en sus negocios aquí en Tegucigalpa y Choluteca. Además, ya estamos trabajando en la producción para enviar a Estados Unidos y España. Así que sí hay personas interesadas dentro y fuera que quieren distribuirla pueden ponerse en contacto conmigo".



Tercero afirma que tiene muchas ideas en mente con las que también busca generar empleo, sin duda alguna, es un ejemplo de superación.