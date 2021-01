Hondureño conquista el mundo del entretenimiento en Taiwán

San Pedro Sula, Honduras.

La popular frase "los sueños se hacen realidad" puede parecer trillada, pero cobra fuerza con experiencias de vida como la del hondureño Fernando Palma (27), quien ha conquistado el mundo del entretenimiento en Taiwán y lleva con orgullo su nacionalidad.

Graduado de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) en Tegucigalpa, obtuvo, en 2015, una beca para realizar su maestría en ingeniería industrial y administración en Taiwán, en la Yuan Ze University.

Esta oportunidad lo llevó a descubrir una pasión que desconocía por los medios de comunicación y la diplomacia, la cual se ha convertido en su mayor sueño.

Palma no recibió ninguna clase de beca o apoyo económico por parte del Gobierno de Honduras, pero no se desanimó, aplicó a las becas de la Yuan Ze University. El apoyo de sus padres y el trabajó fuerte fueron decisivos para costearse la mayor parte de su estadía en Taiwán y así finalizar sus estudios.

"Recuerdo que hubo personas que me dijeron que estaba construyendo castillos de arena en el aire, porque además de ser de una familia luchadora, no dominaba el chino mandarín, pero estaba decidido, quería aprovechar la oportunidad".

Todo lo bueno cuesta trabajo

Tal y como reza otro popular dicho "todo lo bueno cuesta trabajo", este hondureño reveló que al inicio la aventura no fue sencilla y que el idioma fue un gran reto.

"Comencé a sacarle provecho al Internet, estudiando toda clase de cursos para aprender el idioma, porque aunque conozco muchas personas que se desenvuelven con el inglés en este lugar, siempre pensé que aprender el idioma era una manera de mostrar respeto por la cultura de un país".

El interés propio y la sociedad taiwanesa que lo acogió hicieron que Palma finalizara sus estudios y eventualmente surgiera la puerta para participar en comerciales. Por medio de un grupo de Facebook, consiguió la oportunidad de protagonizar su primer comercial en la televisión.

Fernando Palma junto con la embajadora de Taiwán en Honduras, Ingrid Hsing.

Su imagen y carisma llamó la atención de los taiwaneses y pronto llegó a protagonizar una campaña de artículos de natación internacionales, apareciendo en spots, banners e incluso en los mismos productos.

En la actualidad, su trabajo frente a las cámaras consiste en asistir como invitado en programas de entretenimiento para abordar temas como experiencias de vida y cultura.

No es sencillo ser seleccionado, ya que compite entre cientos de candidatos de diversos países; sin embargo, hablar el idioma le permite ser uno de los favoritos.

"Es ahí en donde encontré mi verdadera vocación, por medio de estos programas he aprovechado hablar de mi amada Honduras y poco a poco me he convertido en un embajador de mi país, sin tener el título oficial, pero con la misma pasión y el compromiso como que si lo fuera".

Este hondureño viajó a Taiwán luego de obtener una beca en la Yuan Ze University.

Embajador de la juventud

Por su impetú, Taiwán lo nombró, en 2019, embajador de la juventud al ser reconocido como el primer latinoamericano en incursionar en la industria del entretenimiento del país asiático.

"Para mí fue un honor y mi objetivo es dar a conocer nuestras tradiciones hondureñas y mostrar la diversidad que tiene nuestro país. Esto no quiere decir que trato de pintar que Honduras como un paraíso, sino que hay muchas cosas positivas que caracterizan a nuestra nación y también vale la pena hablar de ellas".

Este joven hondureño labora en una agencia que contrata rostros extranjeros para formar parte de comerciales y programas. Palma busca alentar a otras personas a que no renuncien a sus sueños y sigan trabajando por ellos. "Si desean aplican a una beca por medio de una embajada y no la consiguen, no se desanimen y vayan a los sitios web de la universidad que les interesa y envíen la solicitud. Pueden encontrar la oportunidad que estaban esperando".

Fernando asegura que su principal objetivo en cada programa es dar a conocer la hondureña.