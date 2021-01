Natalia Hernández pasó de hacer trajes para palillonas a confeccionar el vestido de Kamala Harris

San Pedro Sula, Honduras.

Dos semanas le tomó a la hondureña Natalia Hernández (57), originaria de El Paraíso y madre de dos hijos, confeccionar el vestido que diseñó Christopher John Rogers para Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, el cual lució en el evento de investidura.

Hernández habló con Diario La Prensa y detalló cómo sus 30 años de experiencia en la alta costura la llevaron a tener semejante oportunidad.

Esta compatriota trabaja hace un año en el taller del diseñador mexicano Arturo Castañeda, en donde fue confeccionado el atuendo.

¿Cómo fue el proceso de confección?

Me llevaron las medidas y comencé a trabajarlo sin saber para quién era. Cada detalle fue hecho delicadamente y para que quedara tallado, algunas partes las hice a mano y otras en máquina.

¿Qué tipo de tela utilizaron?

La tela es similar al poliéster y estira un poco, por lo tanto fue más difícil trabajarla, ya que el acabo tenía que quedar perfecto.

¿Cuánto tiempo le tomó confeccionarlo?

Fue un trabajo de dos semanas (30 horas en total). Este tipo de vestidos se hacen despacio y con mucha precisión.

¿Qué sintió cuando se enteró de que era para Kamala Harris?

Me puse muy nerviosa, recuerdo que ese día salí tarde de trabajar porque dediqué más tiempo al vestido, quería que todo saliera perfecto y gracias a Dios así fue.

¿Ha sido de los trabajos más complicados?

Definitivamente, porque fue un proceso bien cuidado. Las partes de adelante se hicieron primero, yo me encargué de la parte de enfrente, luego se lo pasé a un compañero para que realizara el pespunte a mano y se hizo lo mismo con la parte de atrás. Mientras tanto hacia el forro y luego uní el vestido completo.

¿Por qué cree que la eligieron a usted para hacer el vestido?

Soy la única en el taller con experiencia en confeccionar todo tipo de prendas para hombre y mujer. Trabajo hace 30 años en este rubro, 10 años en Honduras y 20 en Estados Unidos.

¿Cómo llegó al taller del diseñador Arturo Castañeda?

Un amigo me recomendó porque yo ya había trabajado en dos talleres. Comencé haciendo camisas para hombre y luego hablé con mi jefe (Arturo) para decirle que sabía hacer prendas de dama y él, muy contento, me permitió hacer otros trabajos.

¿Qué sintió al ver a la vicepresidenta con el vestido?

Wow. Me emocioné muchísimo. Nos llevaron un televisor y boquitas al taller para ver la toma de posesión y me sentí orgullosa. Mis compañeros me felicitaron mucho porque a ella le gustó el acabado. Jamás pensé que esto ocurriría.

¿Qué pasó después de que su hija publicó en redes este logro suyo?

Mi teléfono y el de mi hija no paraban de sonar. Amigos, familiares y medios de comunicación comenzaron a contactarme. Mi hija hizo la publicación en Facebook porque se siente orgullosa del trabajo de su madre y luego muchos compatriotas comenzaron a compartirla. De todo corazón les agradezco sus mensajes.

¿A qué se dedicaba en Honduras?

Tenía un taller de costura y hacía contratos de ropa. Elaboraba uniformes, trajes para palillonas, vestidos de novia, vestidos de noche, camisetas, ropa para hombre, de todo un poco.

¿Piensa regresar a Honduras?

Sí, ya he trabajo mucho y quiero estar con mis padres, hace 20 años que no les he podido dar un beso un abrazo. Necesito descansar y disfrutarlos.