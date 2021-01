Sampedranos enloquecen por mega hamburguesas de Cuzull

Redacción.

Los sampedranos tienen una nueva opción para deleitarse con las mega hamburguesas que ofrece un restaurante en la Plaza Típica, ubicada en la tercera avenida del centro de la ciudad.

El restaurante llamado "Cuzull" tiene unas semana de haberse inaugurado, pero ya está causando furor entre los comensales por sus hamburguesas, "La Tora" y "El Cadejo".

Detrás del nuevo bufé, hay un joven emprendedor de 31 años de edad llamado Gilberto Erazo García, un sampedrano que siempre soñó con manejar su propio restaurante.

"La pandemia me llevó a emprender. Desde siempre quise trabajar en algo propio, pero nunca me había atrevido, tenía miedo. Mi mamá me inspiro a atreverme y aquí estoy", comparte el joven chef.

En los últimos años Erazo trabajó en un call center y también trabajó como cocinero en un "Food truck" sampedrano, pero la pandemia del covid-19 vino a cambiar todo su panorama.

Sobre sus hamburguesas, el sampedrano las describe como "groseras e insolentes" en un buen sentido de la palabra. "Son preparadas con ingredientes frescos, naturales, pan completamente artesanal y carne de res de la mejor calidad posible", agrega Gilberto.

Cuzull

El cocinero explica que la idea del negocio nació desde hace varios años, pero por cuestiones económicas y otros motivos no pudo darle vida a su emprendimiento en ese momento. "El restaurante se llama Cuzull porque al principio iba estar en un local bien chiquito", agregó. Ahora se ubica en el local #15 de la famosa Plaza Tipica.

El menú de "Cuzull" incluye una gran variedad de hamburguesas, sandwiches y también papas fritas preparadas con varios rellenos. Hay precios desde 120 lempiras hasta 180.

Desde esta jueves, los comensales pueden llegar a comer dentro de las instalaciones de la Plaza Típica, aplicando las medidas de seguridad para prevenir el contagio del coronavirus. El horario es de 9:00 am hasta las 3:00 de la tarde.

Pedidos

El "Cuzull" también cuenta con servicio a domicilio y entrega por pick up, puedes hacer y adelantar tus pedidos de lunes a domingo a través del número de teléfono 3286-8574.

Sin miedo

Gilberto aconseja a los nuevos emprendedores a vencer el miedo de generar su propio trabajo". "Aviéntense, entre más rápido, mucho mejor. No hay que pestañear al momento de decidir emprender, si nos caemos, nos volvemos a levantar. Justo de eso se trata emprender, vamos aprendiendo en el camino, pero la satisfacción es única", asegura.

Recuerde que el restaurante "Cuzull" está ubicado en el local número 15 de la Plaza Típica, en la 3 avenida entre 2 y 3 calle frente a la Droguería Nacional de San Pedro Sula.

Buscamos emprendedores

