Crisis reaviva el espíritu emprendedor de los sampedranos

San Pedro Sula, Honduras.

Motivados por la falta de empleo, la crisis económica y las ganas de superación surgen a diario nuevos emprendedores en San Pedro Sula.

Emprender un negocio por pequeño que sea no es fácil, debido a que se requiere conocimiento en el campo, llevar una buena contabilidad, inversión, paciencia y sobre todo convencer a sus posibles clientes que su producto no es igual al resto, así lo indican los expertos.

Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), dijo que emprender en la actualidad va de la mano del uso de las plataformas electrónicas, las redes sociales para promover sus marcas y productos son indispensables.

“Los jóvenes que se gradúan y emprenden un negocio ya vienen con el conocimiento de las herramientas tecnológicas, los mipymes que tienen años en esto tienen que aprender y ponerse a la vanguardia”, indicó.

Escobar destacó que es primordial que los micros y pequeños emprendedores se capaciten en las áreas contable y administrativa para que sepan cómo llevar sus finanzas. “La mayoría de empresas quiebran por falta de conocimiento empresarial, de la parte financiera de sus negocios”, aseveró.

Al igual que la Anmpih, el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) del Valle de Sula y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) son gremiales que apoyan fuertemente a los emprendedores con capacitaciones, orientación y crean contactos directos con posibles clientes.

Hace dos años comenzó su negocio de comida buffet para eventos, con la pandemia no ha tenido contratos y decidió vender golosinas para conseguir ingresos. Franshezca Paz (de 25 años) ofrece pollos con tajadas, tacos flautas, tajadas con carne y almuerzos a domicilio. “Me contrataban en eventos para llevar la comida, pero como por la pandemia no ha habido eventos; también tenía una cafetería, ofrecía desayunos y almuerzos y la tuve que cerrar por el coronavirus”, lamentó. Desde que comenzó la crisis sanitaria, su esposo fue suspendido sin goce de sueldo en la empresa en la que labora. “Yo vivo en colonia La Paz, sector la Unión, pero yo doy el servicio a domicilio porque como vivo en una zona alejada damos ese servicio”. Para Paz y su esposo ha sido difícil porque tienen un hijo de un año y buscan salir adelante en medio de esta crisis económica que tanto ha golpeado a las familias hondureñas. La emprendedora promueve su negocio en redes sociales. Está en Instagram como @franzhescateringbuffet y en Facebook como franzhesca’s catering buffet. También la pueden contactar en el Whatssapp 9553-3474.

2 Fue despedido y comenzó a vender mascarillas

Trabajaba en una empresa de Internet, de la que fue despedido por la crisis económica. Al ver la gran demanda de mascarillas por la pandemia, Kris López Salamanca (de 35 años) comenzó a importar los barbijos desde China para venderlos al por mayor y al detalle.

“Invertí y me comenzaron a salir clientes grandes. Gracias a Dios le surto a clínicas a nivel nacional. Estaba sin empleo, de la nada he logrado levantar la microempresa”. La empresa denominada Mascarillas Honduras ofrece mascarillas quirúrgicas, KN95 y KN95 con válvula.

Salamanca, residente en la colonia Juan Ramón Molina, asegura que da los precios más bajos del mercado porque no busca solo obtener ingresos, sino también ayudar a evitar que se siga propagando el virus.

“Siempre trato de dar los mejores precios para que puedan obtener la mascarilla y controlar el virus. Yo también vendo por unidad, no solo al por mayor”.

Promociona su producto en redes sociales como Mascarillas Honduras y lo pueden contactar al número 9575-6837. Hace envíos a domicilio dentro del casco urbano.