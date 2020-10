En Honduras es inevitable un rebrote del coronavirus, según epidemiólogo

Tegucigalpa, Honduras

En Honduras es inevitable un rebrote del coronavirus porque la gente no se está cuidando como al principio, aseguró el epidemiólogo Henry Andino.

“Por mucho que hayamos aceptado el haber salido a la calle y reincorporarnos a la economía, al principio lo hicimos ordenadamente, ahora lo estamos haciendo sin ningún orden”, lamentó.

Durante varias semanas, los contagios de virus se mantuvieron estables, incluso hacia la baja, sin embargo, en los últimos días, la curva ha ascendido.



Dato El mayor número de contagios de COVID-19 se sigue registrando en Cortés y Francisco Morazán

Se logró bajar el número de hospitalizaciones, así como las personas que se complicaban y por ende, la cifra de fallecidos por la enfermedad.



Con la reapertura económica y la inconciencia de la población, todo indica que en las próximas semanas se reportarán más casos positivos del virus.



“La gente no ha captado los mensajes que hemos enviado y quizá nosotros tengamos una responsabilidad en eso, no en alarmar a la gente, sino en informarla”, expresó.

Uso de mascarilla

Andino recomendó a la población volver al uso adecuado de la mascarilla, el lavado y desinfección de manos, así con cumplir con el distanciamiento físico.



“Tenemos que tener mucho cuidado, estamos viendo lo mismo que sucedió y no me quisiera imaginar que en los próximos meses vamos a duplicar el número de casos”, advirtió.



Manifestó que de acuerdo con las últimas cifras de contagio, las proyecciones indican que a partir de la segunda quincena de octubre iniciará un rebrote muy fuerte del virus.



“Para el 10 de octubre proyectábamos alrededor de 79,900 cosos y ya tenemos 80,000, la curva está cumpliendo con lo que estábamos estimando”, señaló.



En ese sentido, expresó que “es el momento para hacer algo y revertir las proyecciones y no lamentarse a futuro”.