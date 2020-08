Secretaría de Finanzas no otorgará más presupuesto a Invest-H

Tegucigalpa.



Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) deberá saldar sus deudas y continuar con sus proyectos solo con el presupuesto que ya tiene asignado, ya que la Secretaría de Finanzas no piensa otorgarle más fondos.



Este miércoles la Sefin publicó en su Twitter que no dará más dinero a la Invest-H, ente que tiene una deuda de más de 230 millones de lempiras.



"Considerando la limitación de recursos financieros del Estado, en este momento la SEFIN no puede otorgar más presupuesto a INVEST-H, del que le fue aprobado. Por lo tanto, esa institución debe administrar su presupuesto, conforme a las normativas presupuestarias vigentes", escribió en su red social la Secretaría de Finanzas.

Hasta la fecha Honduras ha ejecutado un presupuesto que supera los 5,000 millones de lempiras, de los que más de 2,000 millones corresponden al gasto de Invest-H.



Invest-H ha estado envuelta en polémica debido a que se le asignó un millonario presupuesto para hacer compras de emergencia durante la pandemia del coronavirus, y los procesos de adquisiciones han sido señalados por irregularidades.

Millonaria deuda de Invest-H

Un total de 18 cuentas quedaron pendientes en Invest-H después de que Marco Bográn renunciara a su cargo como director ejecutivo del ente. Las cuentas suman un valor de 232 millones de lempiras.

La deuda es con proveedores de distintos prouctos y servicios que fueron contratados por Invest-H como los planteles donde se instalaron los hospitales móviles (se deben a un 100% al contratista), chips de extracción de pruebas Covid, mascarillas, equipos descartables, entre otros.



Gustavo Boquín, miembro de la junta interventora de Invest-H, dijo el pasado 17 de agosto que el ente no cuentan con los 232 millones de lempiras, por lo que solicitarían a la Secretaría de Finanzas esos fondos; "todos los hondureños lo pagarán", lamentó.



Sin embargo, este miércoles la Sefin ya negó más presupuesto para Invest-H.