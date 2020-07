MP inspecciona de oficio los contenedores con hospitales móviles

Puerto Cortés, Honduras.

Después que el Ministerio Público (MP) denunciara que Aduanas de Honduras no le permitía realizar la inspección de hospitales móviles alegando que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) no le había entregado la documentación, a eso de las 12:00 del mediodía de este sábado dieron luz verde a las autoridades para iniciar el respectivo cotejo en la zona del portón número 11.

Según informó a LA PRENSA Juan José Vides, director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, terminaron cediendo porque el Ministerio Público presentó una formal solicitud para llevar a cabo la inspección. Aclaró que Invest-H aún no les ha dado la documentación requerida en físico, ya que sí la tiene, pero de manera digital, por lo que están esperando que los papeles lleguen oficialmente desde los Estados Unidos.

Relacionada: Así deben ser hospitales móviles comprados en Honduras

Se supo que los documentos de Invest-H vendrían al país el lunes por la tarde o martes en la mañana, ya que mientras no estén de manera física, la Administración Aduanera no permitirá que los hospitales salgan de sus instalaciones.

Lo que Invest-H debe presentar es la factura comercial, conocimiento de embarque, permisos no arancelarios y documento de exoneración de la franquicia conocido como dispensa. Una vez recibida la documentación y culminada la inspección y revisión de la mercancía de importación de cada contenedor, Aduanas de Honduras procederá al despacho a través de la Declaración de Oficial.

Hasta la 1:00 pm se dijo que habían revisado en su totalidad uno de los 78 contenedores que traía la embarcación IJSSELBORG procedente de Tuquía. En la revisión del inventario están también personal del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), entre otros.

Ingreso de hospitales móviles

Estos dos hospitales móviles, de 91 camas cada uno, fueron comprados por el Gobierno con con fondos nacionales y serán instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Cada uno de los hospitales debe venir con su respectivo equipamiento médico, respiradores, cocina, lavandería y planta de tratamiento de residuos.

El buque de bandera neerlandesa y con Imo 9456745, de color blanco con gris y rojo, ingresó por la boya 1 y 2 a las 6:00 am de ayer viernes a Puerto Cortés. Posteriormente, a las 7:00 am se realizaron las inspecciones médicas a la tripulación de la embarcación.

Además: Auditores del TSC verificarán contenido de hospitales móviles y su traslado

A las 8:40 am el buque atracó en el muelle 6 en esa zona de aduanaje, a las 9:30 am la embarcación comenzó la descarga de los 78 contenedores cargados con los hospitales móviles, terminando a eso de las 2:00 am d este sábado.

Luego iniciaron la inspección de los contenedores con rayos gamma, mediante la cual se verificaron detalladamente la carga de los hospitales y su equipamiento.

El vocero de las Fuerzas Armadas, teniente José Coello, detalló que la operación de atraque y maniobra de desembarque se hizo bajo la supervisión de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), el Ministerio Público (MP), las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

“Este proceso administrativo fue llevado a cabo por la agencia aduanera y la Empresa Nacional Portuaria (ENP), elaborando un informe y posteriormente las Fuerzas Armadas instalará dispositivos de seguridad para la ruta donde serán trasladados los contenedores que llevan los hospitales móviles”, explicó.

Coello especificó que 60 expertos de las Fuerzas Armadas participarán en el proceso de instalación de los hospitales móviles. El cuerpo castrense pondrá a disposición la Dirección de Logística (C4), la Dirección de Planes, Políticas y Programas Civiles (C5) y la Dirección de Sanidad Militar (C8), así como ingenieros militares.

Los hospitales serán instalados en predios cercanos al Hospital del Tórax, de Tegucigalpa, y en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula. “Todo el equipo técnico de expertos del extranjero contará con el apoyo de los 60 miembros de Fuerzas Armadas, distribuidos 30 en cada hospital que serán instalados”, concluyó Coello.

Lugares donde se instalarían los siete hospitales móviles: