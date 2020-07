Auditores del TSC verificarán contenido de hospitales móviles y su traslado

Puerto Cortés, Honduras.

Un equipo técnico del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) verificará las condiciones en que arribaron al país los dos primeros hospitales móviles, de los siete comprados por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) para la atención de pacientes afectados por el COVID-19.

El TSC inició una auditoría especial a los procesos de compra ejecutados por Invest-H en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19, que incluye, entre otros, el examen a aspectos técnicos y legales sobre la adquisición de siete hospitales móviles y siete plantas de tratamiento de residuos médicos.

Con relación al embarque chárter de dos hospitales de 91 camas que arribó ayer a Puerto Cortés procedente de Estambul, Turquía, el TSC informó mediante un comunicado que trasladó a un equipo de auditores a las instalaciones de la aduana de Puerto Cortés a fin de verificar que la carga recibida conste de 78 contenedores, tal como lo establece la documentación entregada por Invest-H al ente fiscalizador.

Asimismo, que los 78 contenedores contengan equipo médico hospitalario, visto preliminarmente en escáner de rayos gamma del puerto y detallado en el manifiesto de carga de la Dirección Aduanera.

El equipo técnico del TSC verificará, además, que los 78 contenedores sean trasladados a los dos planteles definidos en la planificación de Invest-H, uno situado en San Pedro Sula y el otro en la ciudad de Tegucigalpa, según lo establece la documentación recibida por el ente contralor.

Embarcación procedente de Turquía con los dos hospitales móviles para atender la emergencia por COVID-19 en Honduras.

También dijeron que esperarán el informe de la comisión de técnicos expertos nombrada por la Secretaría de Salud e Invest-H a petición del TSC, quien será la encargada de refrendar cantidad y calidad del equipo recibido en los contenedores una vez ubicados en los sitios donde serán instalados. El TSC enfatizó que de esta manera se evitaría el riesgo de perder la garantía del fabricante, tomando en consideración que el compromiso adquirido por Invest-H con el proveedor es bajo la modalidad de “llave en mano”.

Una vez instalados los hospitales y verificada su utilidad, el TSC remarcó que emitirá el informe final, el cual contendrá los hallazgos, y de existir méritos suficientes se procederá conforme a Ley deduciendo las responsabilidades que correspondan, sean estas de tipo civil, penal o administrativo.

Tras llegada de hospitales

Estos dos hospitales móviles, de 91 camas cada uno, fueron comprados por el Gobierno con con fondos nacionales y serán instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Cada uno de los hospitales debe venir con su respectivo equipamiento médico, respiradores, cocina, lavandería y planta de tratamiento de residuos.

El buque de bandera neerlandesa y con Imo 9456745, de color blanco con gris y rojo, ingresó por la boya 1 y 2 a las 6:00 am de ayer viernes a Puerto Cortés. Posteriormente, a las 7:00 am se realizaron las inspecciones médicas a la tripulación de la embarcación.

A las 8:40 am el buque atracó en el muelle 6 en esa zona de aduanaje, a las 9:30 am la embarcación comenzó la descarga de los 78 contenedores cargados con los hospitales móviles, terminando a eso de las 2:00 am d este sábado.

Luego iniciaron la inspección de los contenedores con rayos gamma, mediante la cual se verificaron detalladamente la carga de los hospitales y su equipamiento.

El vocero de las Fuerzas Armadas, teniente José Coello, detalló que la operación de atraque y maniobra de desembarque se hizo bajo la supervisión de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), el Ministerio Público (MP), las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

“Este proceso administrativo fue llevado a cabo por la agencia aduanera y la Empresa Nacional Portuaria (ENP), elaborando un informe y posteriormente las Fuerzas Armadas instalará dispositivos de seguridad para la ruta donde serán trasladados los contenedores que llevan los hospitales móviles”, explicó.

Coello especificó que 60 expertos de las Fuerzas Armadas participarán en el proceso de instalación de los hospitales móviles. El cuerpo castrense pondrá a disposición la Dirección de Logística (C4), la Dirección de Planes, Políticas y Programas Civiles (C5) y la Dirección de Sanidad Militar (C8), así como ingenieros militares.

Los hospitales serán instalados en predios cercanos al Hospital del Tórax, de Tegucigalpa, y en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula. “Todo el equipo técnico de expertos del extranjero contará con el apoyo de los 60 miembros de Fuerzas Armadas, distribuidos 30 en cada hospital que serán instalados”, concluyó Coello.