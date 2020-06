Karla Pavón le dice al Colegio Médico “ya basta” a las críticas

Tegucigalpa.

Karla Pavón, jefa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, fustigó a los dirigentes del Colegio Médico de Honduras (CMH) por mantener durante la emergencia de COVID-19 una actitud negativa y destructiva ante los profesionales que buscan soluciones.

“A mí me da tristeza ver que digan que si yo tengo la razón, que si el protocolo no lo escribí yo no vale, por el amor de Dios, el Colegio Médico debería de estar al frente y no lo vemos y disculpe mi indignación”, dijo Pavón en declaraciones a medios.

La médica criticó la actitud de la dirigencia de los médicos tras enterarse, mediante prueba PCR, que está contagiada con COVID-19.

“Yo soy colega del Colegio Médico y una mascarilla no me la han dado y alegan todos los días que no tenemos equipo de protección personal y el Colegio Médico no me ha venido a decir: ‘Doctora Karla, aquí está un equipo de protección personal como responsabilidad del Colegio Médico’, que debería de estar de frente, pero solo para criticar, criticar y criticar, ya basta Colegio Médico”.

Pavón, entre lágrimas, deseó a sus colegas que “Dios los guarde” y dijo que “no es fácil esta enfermedad, hay gente que no está creyendo que existe, me duele cuando salimos a la calle y vemos a la gente sin su mascarilla y decirnos que no creen, que es invento”, dijo inicialmente.

Agregó que es “algo que existe, existe la enfermedad, y queremos llamar la atención de la población porque muchos colegas se están enfermando y no quisiéramos estar en esa situación”.