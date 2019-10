Magdaleno Meza pretendía huir por túnel al estilo "Chapo" Guzmán de El Pozo

Tegucigalpa, Honduras.

Al menos tres intentos de fuga había planificado Magdaleno Meza para recobrar su libertad, razón por la cual a solicitud de la Fiscalía ante un juez fue enviado a El Pozo en Ilama, Santa Bárbara.

Luis Suazo, viceminsitro de Seguridad, reveló que el pasado mes de septiembre la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) descubrió un túnel que tenía como punto final el centro penitenciario de Ilama, “las investigaciones ahorita señalan que quien estaba haciendo eso era gente de Magdaleno”.

Relacionada: Dejan libres a los 11 detenidos que excavaban túnel cerca de El Pozo

El también coordinador adjunto del Gabinete de Seguridad y Defensa continuó narrando que al ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad se le ubicó en una celda en donde estaba solo con toda la protección del caso, pero “nuevamente la defensa hizo una solicitud, un juez decidió que debía pasarlo a la zona de prisión donde estaban todos los demás y así se hizo”.

En el acto, Fusina detuvo al grupo de personas que estaban trabajando en la construcción del túnel por el cual supuestamente Magdaleno escaparía al estilo del “Chapo” Guzmán, sin embargo, fueron puestos en libertad por las autoridades competentes al considerar que “no existían pruebas” ya que ellos eran mineros.

-Le construían un túnel-

El funcionario detalló que “Magdaleno Fúnez tenía el interés de fugarse y recobrar su libertad, lo primero que hizo fue falsificar una carta de libertad para él y la esposa, lo que se detectó, no se pusieron en libertad y eso alertó al fiscal y al juzgado que estaba a cargo del caso y ellos solicitaron que se trasladara Magdaleno a una cárcel de máxima seguridad”.

Lea también: Magdaleno Fúnez había recibido amenazas, denuncia su abogado

El también coordinador adjunto del Gabinete de Seguridad y Defensa continuó narrando que al ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad se le ubicó en una celda en donde estaba solo con toda la protección del caso, pero “nuevamente la defensa hizo una solicitud, un juez decidió que debía pasarlo a la zona de prisión donde estaban todos los demás y así se hizo”.

-Citas médicas eran para fugarse-

Otro de los planes de fuga consistía en solicitar atención médica “porque pretendían en el transcurso del proceso de salir a atención médica hacer un rescate para lo cual hay una serie de investigaciones en curso, y al final lo que se hizo fue llevarle la médico ahí (al centro penitenciario), explicó Luis Suazo.

Luis Suazo, viceministro de Seguridad

El funcionario aseguró que “hay una serie de circunstancias alrededor de todo esto, lo que yo diría es que eso va ser parte de la investigación, la responsabilidad de la guarda y custodia es del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y ellos deciden en base a esta serie de información que los ciudadanos no conocen, que probablemente él (Carlos Chajtur) como abogado no conoce, porque no es parte de la organización que lideraba Magdaleno y probablemente no conozca todo lo que están intentando hacer ese grupo que lo apoyaba”.

-Ya hay una investigación en curso-

Por otra parte, el abogado Suazo afirmó que el Estado es el más interesado en esclarecer esta muerte, es así que se “está revisando las cámaras de los últimos 30 días, viendo por dónde pudo haber pasado (el arma) porque obviamente eso no paso por los controles usuales”.

Narró que “la razón por la que el director está ahí y lo que le está diciendo al señor Magdaleno es que se había rehabilitado la visita, porque se había suspendido en razón de lo que había sucedido en Moroceli el día anterior”.

Además: Magdaleno Meza pretendía huir por túnel al estilo "Chapo" Guzmán de El Pozo

"Se decidió rehabilitar la visita en Ilama porque ahí no había sucedido nada, el director le dice al guardia que habrá la puerta para que salgan las otras dos personas del otro módulo para comentarles lo mismo y se lo puedan transmitir al resto de privados de libertad, cuando son sorprendidos con el ataque", agregó.

El funcionario recalcó que hay una investigación en curso, “yo creo que debemos ser responsables de esperar que estas investigaciones den sus resultados, ya están capturados los autores materiales, esta de interés de todos los hondureños y del gobierno también de encontrar quien puede ser el autor intelectual de estos atentados".

-Caso bajo investigación-

Por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Dirección Policial de Investigaciones y el Ministerio Público realizan las indagaciones del caso para esclarecer los hechos.