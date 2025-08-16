“Vamping”: el hábito nocturno que daña el sueño juvenil

Según un estudio de PiLeJe, citado por Pharma Market, el 52% de adolescentes de entre 12 y 17 años utiliza dispositivos electrónicos justo antes de irse a dormir. Lo que muchos desconocen son las consecuencias negativas para su salud. Al no tener que levantarse temprano, muchos alargan la noche frente a una pantalla. Aunque el verano es sinónimo de desconexión, con la tecnología ocurre lo contrario: estamos siempre conectados. “Durante las vacaciones escolares, muchos adolescentes encuentran en el uso nocturno del móvil, las redes sociales o los videojuegos una vía rápida y sencilla de entretenimiento”, explica Gloria R. Ben, psicóloga de Qustodio. “La ausencia de rutinas y la menor supervisión adulta favorecen que el consumo digital se desplace hacia la noche, cuando se sienten más libres y desconectados del entorno familiar”. El problema es que, si esta costumbre se prolonga, la salud física, mental y emocional puede verse afectada. “Aunque parezca que solo se están acostando más tarde, lo cierto es que el sueño pierde calidad”, añade Gloria.

El lado oscuro de la luz azul

La neuróloga Ángela Milán, de la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra, advierte que "el vamping, es decir, utilizar nuevas tecnologías antes de dormir, tiene efectos negativos para la salud, ya que la luz de las pantallas afecta a la calidad del sueño y al rendimiento". De acuerdo con un artículo de Harvard Health Publishing, la luz azul suprime la producción de melatonina —la hormona que regula el sueño— el doble de tiempo que la luz verde y altera el doble los ritmos circadianos. "Si utilizamos aparatos electrónicos con luz, el cerebro entiende que aún es de día y no segrega melatonina, lo que retrasa el inicio del sueño y reduce las horas de descanso. A esto lo llamamos 'insomnio tecnológico'", explica Milán. Gloria R. Ben coincide: "Cuesta más conciliar el sueño, se acorta el tiempo real de descanso y se fragmenta con despertares nocturnos. El resultado es similar a un 'jet lag', pero sin salir de casa".

Un círculo vicioso

“Cuanto menos descansamos, menos energía tenemos para realizar actividades significativas”, apunta Gloria. “Esto reduce el ocio de calidad y nos lleva a buscar recompensas rápidas en el mundo digital, lo que a su vez empeora el sueño”. El auge de contenidos cortos y verticales intensifica esta dinámica, pues deslizar continuamente para ver vídeos breves genera un bucle difícil de romper. Por ello, lo ideal es evitar abrir redes sociales antes de dormir.

Cómo ayudar a cortar el “vamping”