Pediatras españoles alertan: niños pequeños no deben ir a conciertos

Madrid

Después de que el cantante colombiano Maluma llamara la atención a una madre por acudir a un concierto en México con un bebé, la Asociación Española de Pediatría (AEP) recomendó a los padres no llevar a niños pequeños a este tipo de eventos, ya que los altos niveles de ruido podrían ocasionar daños irreversibles en sus oídos en apenas unos segundos.

En bebés y niños pequeños, el oído es especialmente vulnerable porque sus estructuras auditivas aún están en desarrollo y carecen de mecanismos de protección, advirtió la AEP. La entidad recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que la población infantil no se exponga a más de 85 decibelios durante más de una hora. A partir de 70 dB, la exposición prolongada puede acumular riesgo de daño.

En espectáculos de música en vivo diseñados para adultos se alcanzan los 110 y picos de hasta 130 decibelios cerca de los altavoces, niveles capaces de provocar un perjuicio irreparable en cuestión de segundos en los más pequeños.

Las consecuencias de un trauma acústico agudo incluyen pérdida auditiva temporal o permanente, acúfenos (pitidos que en lactantes solo se deducen por su comportamiento) y daño neurosensorial irreversible.

El llamamiento de la AEP surge después de que Maluma interrumpiera un concierto en Ciudad de México para reprochar a una madre que llevara a su bebé menor de un año: “Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda y el sonido está durísimo?”, expresó.

Los efectos de la sobreexposición al ruido en lactantes no siempre son inmediatos ni fáciles de reconocer, ya que, a diferencia de los adultos y niños mayores, no pueden comunicar molestias como pitidos o pérdida temporal de audición.

Por ello, se recomienda vigilar posibles signos de alerta tras un evento ruidoso: llanto inconsolable o irritabilidad repentina; sobresaltos exagerados o persistentes ante sonidos; parpadeo frecuente o gestos de incomodidad; apatía o somnolencia inusual; falta de reacción ante sonidos habituales; o movimientos repetidos de frotarse los oídos o tocarse la cabeza.

La AEP establece recomendaciones específicas según la edad del menor:

Lactantes y menores de seis años: no deberían asistir a conciertos o festivales de adultos, incluso con protección auditiva, ya que el riesgo de daño es alto.

Escolares (6-12 años): solo deberían acudir si el evento está adaptado (volumen controlado, zonas seguras) y se cumplen estrictamente las medidas de protección.

Adolescentes mayores de 12 años: imprescindible usar protección adecuada, respetar los tiempos de exposición y evitar situarse cerca de los altavoces, limitando además la frecuencia de asistencia a este tipo de espectáculos.

También se aconseja utilizar orejeras específicas para cada edad —nunca tapones pequeños, por riesgo de atragantamiento—, mantenerse al menos a 30 metros de los altavoces, situarse en zonas laterales y evitar permanecer más de 30 a 60 minutos en entornos con niveles superiores a 85 dB.