Yolanda Andrade es hospitalizada de emergencia

En la misma publicación, Yolanda agradeció estar viva y contó un poco de su experiencia en la que afirma que llegó a “ver la luz”, por lo que está agradecida con los médicos que la atendieron.

“Mi cuerpo y alma agradecidos por el evento que me pasó, de salud. Gracias Marile, sin ti nada. Y obviamente a todos los médicos, enfermeras y camilleros que me atendieron. En este momento de reflexión, acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir”, escribió la conductora, quien agradeció a sus seguidores por estar para ella.