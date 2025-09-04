Yeri Mua tras recibir amenazas: “No se olviden de mí”

México.

La generadora de contenido Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua, reapareció en redes sociales luego de que dio a conocer que recibe amenazas de muerte. Mediante una historia en Instagram, la influencer veracruzana rompió el silencio al expresar “no se olviden de mí” e hizo un llamado: que sus seguidores la ayuden a difundir su caso.

La llamada “Bratz jarocha”, de 23 años de edad, dio a conocer mediante la publicación que su equipo de abogados ya está trabajando en el caso; además, precisó que no puede ahondar en los detalles de la situación, sobre todo por su seguridad.

“No puedo decir nada de lo que estoy resolviendo con mi equipo legal”, se lee inicialmente en el mensaje de Yeri Mua.