Giorgio Armani: biografía, legado y curiosidades de la leyenda de la moda

La importancia de Giorgio Armani en el mundo de la moda es tal que se puede hablar de una “era Armani”. Hasta los 91 años, este creador de uniforme oscuro y siluetas depuradas dirigía, presidía y poseía su propia empresa, Armani, un gigante fundado en 1975 que definió la estética de finales del siglo XX y dejó huella en la indumentaria contemporánea. Nacido en Piacenza en 1934, vivió de niño los estragos de la Segunda Guerra Mundial, cuando su ciudad industrial fue blanco de bombardeos aliados. Junto a su madre y hermanos se trasladó a una aldea cercana, mientras su padre, empleado en las oficinas del Partido Fascista de Mussolini, perdió su trabajo tras el conflicto y fue acusado de colaborar con el régimen.

En su juventud inició estudios de Medicina gracias a una beca, pero pronto abandonó ese camino. Su destino estaba en otra parte: comenzó como escaparatista y vendedor en La Rinascente de Milán, una de las tiendas más prestigiosas de Europa. Más tarde trabajó como diseñador para Nino Cerruti, y con el apoyo de su pareja, el arquitecto Sergio Galeotti, fundó su propia firma. Allí nació su gran innovación: el traje desestructurado, que suavizó la rigidez de la sastrería masculina y aportó ligereza y feminidad a los uniformes de trabajo.

Llegada a Hollywood

La expansión internacional no tardó en llegar. Su salto definitivo ocurrió en 1980 con Hollywood, al encargarse del vestuario de American Gigolo, protagonizada por Richard Gere y Lauren Hutton. El éxito de la película convirtió al diseñador en referente de estilo en la meca del cine y consolidó a su marca como sinónimo de sofisticación, elegancia y modernidad. Armani fue también un empresario visionario. Bajo su nombre reunió más de 350 tiendas en el mundo y diversificó con colecciones que iban de la Alta Costura, con Armani Privé, hasta líneas más accesibles como Armani Jeans. Sumó cosméticos, artículos para el hogar y colaboraciones con el deporte, consolidando un imperio sin depender de los grandes conglomerados de la moda. El 4 de septiembre de 2025, Giorgio Armani falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, apenas semanas después de haber celebrado su cumpleaños 91. "Il Signor Armani, como siempre le llamaron con respeto y admiración empleados y colaboradores, trabajó infatigablemente hasta sus últimos días, dedicado a la empresa, a las colecciones y a los proyectos en curso y futuros", comunicó la compañía.

