Laura Flores asegura que Lalo Salazar nunca la amó de verdad

En junio de este año, la conductora de televisión, Laura Flores, anunció el fin de su relación sentimental con el periodista de Televisa, Eduardo "Lalo" Salazar. El noviazgo de los famosos duró tres meses, pero su rompimiento ha dado mucho de qué hablar.
A lo largo de este tiempo, tras confirmar su rompimiento, se ha especulado el motivo de su separación. Algunos reportes indican que Laura Flores quería iniciar una vida juntos, mientras que Lalo Salazar intentaba ir paso a paso. Lo cierto es que ninguno ha dado más detalles al respecto.
Durante los primeros días de este mes de septiembre, Laura Flores estrenó su nuevo sencillo musical. En una plática con el matutino "Sale El Sol" la también actriz de telenovelas fue cuestionada sobre su situación sentimental tras su rompimiento con Eduardo "Lalo" Salazar.
En este sentido, la exparticipante de "MasterChef Celebrity México" dijo que tras su separación con Eduardo Salazar se sintió rota a pesar de que solamente compartieron tres meses. Dejó entrever que recibió ayuda profesional para superar este momento.
Sobre los motivos de su separación, la cantante dijo que el periodista de Televisa terminó la relación de raíz. Aseguró que Lalo Salazar no tuvo un duelo, pues nunca intentó solucionar su relación. Conmovida dijo que seguramente el periodista nunca la amó de verdad.
"Él (Lalo Salazar) quiso terminar y cerrar de raíz, yo no siento que él haya tenido un duelo. Cuanto tú amas, buscas la solución. Yo creo que no (la amó), la verdad", explicó.
Finalmente, Laura Flores confirmó que Eduardo Salazar la bloqueó de sus redes sociales, sin que ella conozca los motivos. La actriz explicó que ella también borró todo el contenido relacionado que tenía de su noviazgo con el periodista de Televisa.