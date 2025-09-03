Laura Flores asegura que Lalo Salazar nunca la amó de verdad

México.

En junio de este año, la conductora de televisión, Laura Flores, anunció el fin de su relación sentimental con el periodista de Televisa, Eduardo "Lalo" Salazar. El noviazgo de los famosos duró tres meses, pero su rompimiento ha dado mucho de qué hablar.

A lo largo de este tiempo, tras confirmar su rompimiento, se ha especulado el motivo de su separación. Algunos reportes indican que Laura Flores quería iniciar una vida juntos, mientras que Lalo Salazar intentaba ir paso a paso. Lo cierto es que ninguno ha dado más detalles al respecto.

Durante los primeros días de este mes de septiembre, Laura Flores estrenó su nuevo sencillo musical. En una plática con el matutino "Sale El Sol" la también actriz de telenovelas fue cuestionada sobre su situación sentimental tras su rompimiento con Eduardo "Lalo" Salazar.