Harry Styles y Zoë Kravitz alimentan rumores de romance en Nueva York

Nueva York

El mundo del espectáculo vuelve a centrar su atención en una posible nueva pareja de celebridades. Harry Styles y Zoë Kravitz fueron captados el miércoles caminando tomados de la mano por las calles de Williamsburg, Brooklyn, en una escena que desató especulaciones sobre un posible romance entre el cantante británico y la actriz estadounidense.

El paseo, realizado en plena luz del día, mostró a ambos artistas en actitud relajada, intercambiando sonrisas y gestos de complicidad. Según testigos presenciales, la química entre ellos era evidente, aunque intentaban mantener un perfil bajo. “Definitivamente son pareja”, comentó un fan que presenció el momento.

Este avistamiento no es el primero que involucra a Styles y Kravitz en situaciones cercanas. El pasado 24 de agosto, ambos fueron vistos caminando del brazo por las calles de Roma, Italia. En esa ocasión, un video compartido en redes sociales mostró a la pareja disfrutando de un paseo turístico, lo que encendió los primeros rumores sobre una relación sentimental.

Las imágenes de Roma mostraban a Kravitz con un vestido blanco y sombrero, mientras Styles lucía una chaqueta azul y gafas oscuras. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto, la cercanía entre ambos ha sido constante en las últimas semanas, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Fuentes cercanas a las celebridades señalaron que la relación entre ambos se mantiene bajo un esquema informal. Según reportes de TMZ y otros medios, Styles y Kravitz estarían en una dinámica de “amigos con beneficios”, sin compromisos de exclusividad ni etiquetas formales.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Están pasando el rato y no hay nada definitivo”, aseguró una fuente anónima. Otra persona cercana explicó que ambos comparten un espíritu libre y una fuerte conexión, pero que ninguno busca una relación seria en este momento.

Este posible romance llega tras rupturas recientes en la vida de ambos. Zoë Kravitz finalizó su compromiso con el actor Channing Tatum en octubre de 2024, tras una relación iniciada durante el rodaje de la película Blink Twice. Por su parte, Harry Styles terminó su relación con la actriz Taylor Russell en mayo de 2024 y posteriormente fue vinculado brevemente con la productora Ella Kenny.

La historia sentimental de ambos ha sido ampliamente seguida por los medios. Kravitz estuvo casada anteriormente con el actor Karl Glusman, mientras que Styles ha sido relacionado con figuras como Olivia Wilde y Emily Ratajkowski. A pesar de su fama, ambos han intentado mantener su vida privada fuera del foco mediático.

En medio de los rumores, también se ha especulado sobre una posible cercanía entre Kravitz y el actor Austin Butler, con quien compartió escenas en la película Caught Stealing. Sin embargo, fuentes cercanas desmintieron cualquier vínculo romántico, asegurando que solo mantienen una amistad profesional.

El reciente paseo por Brooklyn ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita de que entre Styles y Kravitz hay algo más que amistad. Las redes sociales se han inundado de comentarios, memes y teorías sobre esta inesperada pareja, que ha capturado la atención del público global.

A pesar del revuelo, ni Harry Styles ni Zoë Kravitz han emitido declaraciones oficiales. Ambos continúan con sus respectivos proyectos profesionales: Styles con su carrera musical y Kravitz con la promoción de su nueva película.

Por ahora, el misterio sobre su relación sigue sin resolverse. Lo que sí es claro es que, con cada aparición pública, alimentan aún más los rumores. Y mientras el mundo espera una confirmación, las imágenes de su paseo por Nueva York ya se han convertido en uno de los momentos más comentados del año en el entretenimiento.