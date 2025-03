Yandel lanzará un disco de sus temas grabados en versión sinfónica

San Juan, Puerto Rico.

Y como parte del lanzamiento del nuevo álbum, Yandel también presentó el pasado jueves uno de los sencillos del disco, ‘Nunca Me Olvides’.

Además, su disco anterior, ‘Elyte’, recibió Certificación de Oro de la Asociación de la Industria Discográfica de América.

Como solista, Yandel cuenta con 16 canciones en el puesto #1 de la lista Top Latin Airplay de Billboard.

En marzo de 2019, lanzó su sexto álbum en solitario, ‘The One’, en 2018, junto a Wisin, lanzaron su álbum como dúo ‘Los Campeones del Pueblo / The Big Leagues’, y en el verano de 2020 estrenó otro de sus discos, ‘Quién Contra Mí 2’.